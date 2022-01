​Universidade do Mindelo celebra 20 anos com olhos postos no futuro

A Universidade do Mindelo assinalou na manhã de hoje o arranque de actividades que celebram os 20 anos desta instituição que deverá ter os olhos postos no futuro, conforme destacou o reitor Albertino da Graça.

O reitor falava hoje, no Mindelo, no acto de lançamento do 20º aniversário da Uni-Mindelo, que acontece mais concretamente no mês de Dezembro.

Albertino Graça assegurou que esta “grande data” vai ser assinalada ao longo deste ano com actividades todos os meses, com destaque para o mês de Dezembro, em que haverá actos “de maior importância e dimensão” para a universidade.

Segundo a mesma fonte, a efeméride mostra o caminho feito pela instituição, mas pensando já de agora no futuro.

Para isso, o acto inaugural incluiu uma palestra sobre “O futuro da universidade” que contou com a participação de um leque de universidades parceiras da Uni-Mindelo, via Zoom.

Entre estas, estiveram os representantes da Universidade de Daugvspills, Letónia, da Europe Euduss, França, da Universidade Valladalid, Espanha, da Universidade Católica da Guiné Bissau, da Universidade do Sul de Santa Catarina, Brasil, entre outros.

Interligando ainda com a data de hoje, Dia da Liberdade e da Democracia, durante o evento aconteceu uma outra palestra intitulada “A contribuição das universidades na consolidação da democracia em Cabo Verde”, proferida por José Lopes da Graça.

Durante a manhã de hoje, fez-se também a colocação da lona referente ao XXº aniversário, apresentação da página do Facebook e do calendário da celebração.

Além desta actividade, o 13 de Janeiro passa um pouco despercebido em São Vicente devido às indicações do Governo em cancelar todos os eventos na sequência dos condicionalismos impostos pela pandemia, que neste momento já fez disparar os casos a nível nacional e especialmente no Mindelo.