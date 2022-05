Santo Antão já dispõe de centro de castração e desparasitação de cães

A ilha de Santo Antão já dispõe de um centro de castração e desparasitação de cães, que está a funcionar no centro pecuário de Chã de Itália, na cidade do Porto Novo.

O centro, criado no âmbito do projecto “Um cão, um amigo”, foi financiado pela Fundação dos Amigos do Paul, nos Países Baixos, em parceria com a Câmara Municipal do Porto Novo e o Ministério da Agricultura e Ambiente.

No quadro do referido projecto, Porto Novo recebe nesta altura mais uma campanha de castração de cães assegurada, gratuitamente, por uma equipa de veterinários e técnicos dos Países Baixos.

A Fundação dos Amigos do Paul nos Países Baixos tem estado a apoiar a ilha de Santo Antão, nos domínios da educação, da saúde, da pequena infância, da terceira idade, da formação profissional, entre outras áreas.