Extravio de provas adia PGI no liceu Fulgêncio Tavares de São Domingos

A direcção do liceu Fulgêncio Tavares, em São Domingos, decidiu suspender a realização de provas gerais internas (PGI) esta segunda-feira, 09, depois de constatar o extravio de provas de duas disciplinas do 12º ano de escolaridade.

A informação foi confirmada à Inforpress pelo director do liceu, Silvino Almeida, que adiantou que o assunto está a ser averiguado internamente, tendo a direcção da escola dado a conhecer a situação também à Inspecção-geral de Educação.

Silvino Almeida adiantou que na sua direcção é a primeira vez que essa situação acontece, mas admitiu que em outros momentos situações similares já tinham sido registadas no Liceu de São Domingos.

Para contornar a situação adiantou que os professores das duas disciplinas, que não especificou, tiveram que elaborar novos testes, tendo a escola iniciado hoje com as provas, num quadro de alteração do calendário.

De acordo com o calendário escolar para ano lectivo 2021/2022 divulgado pelo Ministério da Educação, as PGI do 12º ano de escolaridades decorrem de 09 a 20 de Maio, devendo as provas nacionais decorrer de 02 a 10 de Julho.

Para o 10º e 11º anos, as PGI devem ser realizadas de 13 a 24 de Junho.