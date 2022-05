​ERIS esclarece que a proibição de utilização de cosméticos não faz referência às marcas

A Entidade Reguladora Independente de Saúde (ERIS) esclareceu hoje que os produtos de cosméticos proibidos a utilização no mercado cabo-verdiano são sensivelmente aqueles que contem a substancia butylphenyl methylpropional na sua composição, e sublinha que a proibição não faz referência as marcas.

Em conferência de imprensa hoje, na Cidade da Praia, a Directora da Direcção de Regulação Farmacêutica (DRF), Ester Oliveira, sublinha que a regulação enquadra-se dentro das atribuições da ERIS, no âmbito da regulação do mercado de produtos de cosméticos.

“A ERIS é responsável por todo processo da regularização dos produtos de cosméticos que tem no mercado, e inclui a regularização desses com base na avaliação de segurança das substâncias nelas contidas, mas também cabe a ERIS monitorizar quaisquer informações de eventuais efeitos adversos, indesejáveis, ou problema relacionado com cosméticos que pode acontecer durante a comercialização do produto”, explicou.

Segundo a directora, a legislação nacional utiliza como referencia para avaliação de segurança dos produtos de cosmética, mais especificamente avaliação da composição do produto de cosmético, a regulamentação internacional, que são elaborados por comité especializado que fazem avaliação do risco das substâncias que podem estar presente nos produtos de cosmético, e a sua referida classificação.

“Esses comités são responsáveis pelas avaliações e pode resultar na classificação da substancia como sendo cancerígena, mutagénica ou tóxica para a reprodução, ressaltamos que o processo foi desencadeada pela recente alteração do regulamento europeu que acabou de fazer uma revisão da lista das substancias permitidas em cosméticos e algumas das substancias que anteriormente erra consideradas seguras e permitidas passaram a constar nessa lista de substancias canceriginas, mutagénicas ou tóxicas de reprodução”, referi-o.

As recentes alterações ao Regulamento (CE) nº 1223/2009, de 30 de Novembro, que serve de referência à legislação nacional, incluindo no Anexo II, que proíbe a utilização em produtos cosméticos a substância 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (butylphenyl methylpropional), item n.º 1666 do referido anexo, entre outras, por terem sido classificadas como substâncias cancerígenas mutagénicas ou tóxicas para a reprodução (CMR).

“Com base na nova avaliação, e ainda com base a todas as informações tecnocientíficas recolhidas pelos peritos que fazem avaliação das substâncias, essas e outras substâncias foram incluídas no grupo de substâncias com potencial de serem cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para reprodução e assim passaram a ser proibidas a sua utilização em produtos cosméticos”, sublinhou.

Para esclarecer a questão dos produtos, a directora sublinha que em momento algum se fez referência a nenhuma marca em específico, que a circular informativa emitida, alerta para a utilização da substancia butylphenyl methylpropional, em produtos

“Importa ressaltar que a circular informativa visa a proibição de substâncias específicos, e não a marcas específica, mesmo porque essas substancias e as outras que passaram a constar no regulamento podem constar em vários produtos de cosméticos e nem todos os produtos das marcas que foram referenciadas até agora contem essas substâncias”, disse.

Ester Oliveira acrescenta ainda que e “vale referir que muitas marcas que utilizavam essas substancias nos seus produtos de cosméticos a partir do momento que tiveram a informação da alteração do regulamento adaptaram novas formulações”.

De acordo com Ester Oliveira, a atualização da lista de produtos proibidos a utilização, trata-se de um processo frequente, comum a qualquer mercado existente para a regulação dos produtos de cosméticos, e a suspensão de produtos é um processo que visa que os produtos que estão no mercado mantêm a qualidade e a segurança necessária para a sua atualização.

A nível da ERIS já foram realizadas muitas diligências para garantir a retirada desses produtos no mercado.

De referir que foi feito um contacto directo com os operadores que tinham registado produtos que contem essas substâncias, mas também foi emitido uma circular com a informação dirigida ao público em geral.

“Paralelemente a isso os contactos com os operadores continua, seja para identificar todos os produtos que efetivamente se encontra disponível no mercado, mais também para apoiar os operadores em todo processo de retirada dos produtos do mercado”.

Oliveira avança que a ERIS oportunamente também irá realizar ações de fiscalização, estará no terreno para garantir que essas mediadas sejam efectivadas, e irá incitar com contacto junto aos parceiros na fiscalização do mercado, bem como na entrada de produtos no território nacional.

“Apelamos ao comerciante e todos os operadores económicos da aria de cosméticos, importadores, que colaborem com a ERIS na retirada desses produtos no mercado, estamos a falar de uma questão de saúde da população, e apelamos neste sentido que fazem tudo para identificar, segregar e retirar os produtos que contem as substancias proibidas na sua composição do mercado”, apelou.