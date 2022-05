Templo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Cabo Verde será inaugurado em Junho

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Cabo Verde vai inaugurar o seu primeiro templo no dia 19 de Junho, um espaço de conexão espiritual para os membros da igreja, onde podem realizar as ordenanças sagradas.

Em declarações à imprensa, hoje, na Cidade da Praia, o líder nacional da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Cabo Verde (IJCSUD – CV), Roosevelt Teixeira, após uma visita guiada aos membros dos órgãos de comunicação nacional, sublinhou que a construção do templo em Cabo verde é um dos “símbolos da fé” dos membros da igreja.

"Para termos um templo, no caso só temos cerca de 173 desse no mundo todo, então para ter um em Cabo verde significa que temos muitas pessoas em Cabo Verde que acredita em Jesus e tem fé, então o templo edificado é resultado disto", explicou.

Segundo este responsável, a construção deste templo é um “grande ganho”, porque anteriormente para a realização de algumas ordenanças sagradas, como por exemplo casamentos eternos, era preciso ir ao Brasil ou à Espanha.

“Porque até mesmo em Portugal que é mais próximo não tinha um templo, agora já existe um em Portugal, então só o facto de saber que temos um edifício deste aqui na Cidade da Praia, todos os membros, a nível nacional, podem vir aqui fazer as ordenanças sagradas”, informou.

Roosevelt Teixeira sublinhou que a igreja não tem um clero remunerado e que todo o trabalho é feito a nível do voluntariado.

O responsável destacou algumas contribuições que a igreja tem dado para o país, a nível social e a nível espiritual, e sublinha que “as portas estão abertas” para todos que querem conhecer o templo.

A igreja anualmente gasta milhares de dólares no serviço humanitário, inclusive Cabo Verde já foi beneficiado várias vezes com projectos humanitários como na área de saúde, hospitais foram beneficiados com equipamentos, formação para os médicos na área de oftalmologia, projecto de cadeira de rodas onde o país foi contemplado, entre vários outros projectos que a igreja tem desenvolvido nestes aproximadamente trinta anos aqui”, indicou.

A construção do templo teve início a 4 de maio de 2019, numa cerimónia formal de abertura de terra na qual participaram membros e amigos da Igreja, bem como governantes e líderes de opinião.

O templo irá servir os mais de 15 mil membros da Igreja que vivem em Cabo Verde.

Os templos dos Santos dos Últimos Dias diferem das capelas onde os membros se reúnem para a adoração dominical. Os templos são considerados "casas do Senhor", onde os ensinamentos de Jesus Cristo são reafirmados através do casamento, batismo e de outras cerimônias que unem as famílias para a eternidade.

Em todo o mundo existem 282 templos da Igreja, sendo 162 em funcionamento, 44 em construção, 8 em renovação e 68 anunciados, e oficialmente a Igreja foi reconhecida em Cabo Verde em 1990, há 32 anos.