Comerciantes expectantes com o regresso do Festival da Gamboa

O Festival da Gamboa, na Cidade da Praia, está de volta, dois anos depois, e hoje, no primeiro dia do evento, os comerciantes mostram-se expectantes com as vendas face ao aumento de preço dos produtos.

Durante a manhã de hoje o Expresso das Ilhas pode confirmar o aumento da movimentação dos comerciantes que abasteciam as suas barracas de venda com os mais diversos produtos. Eça Fernandes, um dos comerciantes que aderiram à venda no Festival de Gamboa 2022, confessa que a expectativa está muito elevada e conta com a adesão total do público. “Estou bastante ansioso, apesar da subida dos preços, contamos com a adesão total do público. Apelamos pelo civismo, que seja uma noite de boas vendas, boa convivência e muita alegria”, disse. Na mesma linha, a comerciante Dulce considera o festival deste ano um marco importante para a Cidade da Praia. “Festival da Gamboa é a marca dos praienses. Somos um povo alegre de muita energia positiva, e este ano em meio a crise da subida dos preços, podemos dizer que o evento vai contribuir para melhorar as vendas, e ajudar a ultrapassar este momento”, considerou. Sara e Edna, duas comerciantes que também aderiram à venda no festival, confessam que apesar da Cidade da Praia não estar num "momento bom" por conta da Covid-19 e do aumento da criminalidade, acreditam que hoje vai ser uma noite inesquecivel de muita alegria e vendas avantajadas. No seu regresso à dita “normalidade” o festival da Gamboa deste ano homenageia os artistas “Zezé e Zeca di Nha Reinalda” com foco no Funaná. A câmara disponibilizou para este ano, 40 barracas para venda de comidas e bebidas e uma equipa de fiscalização para controlar a entrada de bebidas de má qualidade. O bilhete, por noite, custa 300 escudos e 500 nas duas noites.

