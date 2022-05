Doze em cada 100 adolescentes dos 15 aos 19 anos em Cabo Verde têm pelo menos um filho

Doze em 100 adolescentes dos 15 aos 19 anos de idade em Cabo Verde têm pelo menos um filho, conforme dados avançados hoje pelo presidente da Associação Cabo-verdiana de Protecção da Família (VerdeFam), Francisco Tavares.

O responsável, que falava em conferência de imprensa para anunciar a visita a Cabo Verde de uma delegação da Federação Internacional do Planeamento Familiar (IPPF), apontou a gravidez na adolescência e o aumento da prevalência do VIH-Sida como sendo os grandes desafios da saúde sexual e reprodutiva em Cabo Verde.

Francisco Tavares considera por isso que acções sejam desenvolvidas para inverter esse quadro que acaba por atrapalhar o percurso estudantil dos adolescentes e consequentemente a vida e o percurso profissional quando adultos.

“Ainda 12% das adolescentes dos 15 aos 19 anos já tiveram pelo menos um filho aos 19 anos. Esta não é a fase para se der filhos, é a fase para se estar a estudar para preparar o futuro. Portanto quando se tem filho quer dizer que teve relações sexuais não protegidas, que também coloca os adolescentes face às doenças sexualmente transmissíveis e à VIH”, notou.

Neste sentido, sublinhou que é preciso criar as condições para que também as adolescentes possam viver a sua fase de namoro, a sua vida sexual nesse período, mas sem riscos de engravidar.

“Temos que melhorar o planeamento familiar nessa fase e a forma de melhorá-lo é fazer os adolescentes praticarem sexo não protegido mais tarde”, disse, indicando que a VerdeFam tem feito um trabalho neste sentido.

Entretanto sublinhou que esta não é uma missão apenas da VerdeFam, pelo que defende que o Governo deve assumir uma missão pública e mobilizar não só a VerdeFam como também outras organizações não governamentais para trabalhar nesse segmento.

Para já defendeu que novas estratégias devem ser adoptadas entre a Escola e a Casa, que são os locais onde mais os adolescentes passam o seu tempo.

Outra situação que preocupa o presidente da VerdeFam tem que ver com o aumento da prevalência do VIH-Sida entre as mulheres, isto apesar da redução a nível do país.

“Nós temos que perguntar o que aconteceu. Antes da prevalência do VIH era superior entre os homens. Agora reduziu-se em Cabo Verde, mas é superior entre as mulheres e inclusive entre as mulheres aumentou. Portanto isto interpela qualquer Governo como interpela a nós enquanto ONG”, disse, precisando que actualmente a prevalência do HIV é de 0.6 a nível nacional, sendo 0.7 para as mulheres e 0.4 para os homens.

De 24 a 28 de Maio uma delegação da delegação da Federação Internacional do Planeamento Familiar (IPPF) integrada pela Presidente, Kate Gilmore, e pela directoa regional, Marie-Eveline Petrus-Barry, vai estar em Cabo Verde para uma visita de quatros dias para dialogar com a Governo a questão do reforço das politicas de promoção de saúde sexual e reprodutiva e do reforço das capacidades de advocacia da VerdeFam.

Criada há 70 anos, a IPPF é integrada por 120 membros autónomos e tem presença em 146 países do mundo. Foi fundada em 1952 em Bombaim, na Índia, por ocasião da III Conferência Internacional de Planeamento Familiar.

É considerada provedora global de serviços de saúde e uma das principais defensoras da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos para todos e desenvolve um trabalho de forma abrangente incluindo a questão da educação sexual, o fornecimento de contraceptivos, a questão do aborto seguro e cuidados maternos e respostas às crises humanitárias.