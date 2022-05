​1º Festival de Cinema LGBT - Praia

A Embaixada de Espanha em Cabo Verde promove, no mês de Junho, o 1º Festival de Cinema LGTB na Universidade de Cabo Verde (UNICV),na Cidade da Praia, com o objectivo promover o respeito pela diversidade.

Segundo uma nota de imprensa, o 1º Festival de Cinema LGTB resulta de uma parceria entre a UNICV e algumas representações diplomáticas em Cabo Verde, nomeadamente as Embaixadas dos Estados Unidos da América, França, Portugal e da União Europeia.

“Este festival de cinema tem como objectivo promover o respeito pela diversidade, os direitos humanos e a justiça social. Todas as semanas do mês de Junho contarão com a exibição de duas sessões de cinema, em dias diferentes, nomeadamente às quartas-feiras e sextas-feiras, das 17h até às 19h30 perfazendo assim um total de 8 sessões de cinema dedicadas ao tema LGTB”, lê-se na nota.

Cabo Verde é o primeiro país africano a rubricar a declaração da Coligação de Direitos Iguais (ERC na sigla inglesa, Equal Rights Coalition). Um documento para a protecção e defesa dos direitos humanos das pessoas LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, transgénero e intersexuais).