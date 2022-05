Aldeias Infantis SOS e BCA com acordo de parceria no montante de 600 mil escudos

As Aldeias Infantis SOS assinaram hoje um acordo de parceria com o Banco Comercial do Atlântico (BCA), que vai disponibilizar o valor de 600 mil escudos às Aldeias SOS, uma contribuição para o funcionamento da “Casa Santiago”.

O acordo, que se enquadra no âmbito da responsabilidade social corporativa do BCA, terá uma vigência de três anos e visa contribuir para o funcionamento da “Casa Santiago” da Aldeia de Assomada.

Para o director nacional das Aldeias SOS Cabo Verde, Dionísio Pereira, esta parceria significa “um sinal de reconhecimento” do banco, indicando que este “não escolheria, com a sua notoriedade e credibilidade, estabelecer parcerias com qualquer instituição, sem critérios rigorosos previamente definidos”.

“Por outro lado, é um gesto solidário de reforço da nossa capacidade de resposta às demandas que nos chegam, e acreditamos que a compreensão dessa realidade por parte da BCA terá pesado na decisão de se juntar às nossas causas e de trazer esta contribuição financeira para o nosso trabalho”, salientou a mesma fonte.

Tendo em conta a crise que o País e o mundo enfrentam, em que os meios escasseiam e as demandas sociais aumentam, segundo Dionísio Pereira, as Aldeia Infantis SOS Cabo Verde tem como “grande preocupação” a manutenção da qualidade em tudo o que faz, a começar pela forma como acolhem e assistem as crianças na sua preparação para a vida futura.

“Portanto, este apoio que é direccionado mais especificamente para a “Casa Santiago”, da Aldeia de Assomada, em Santa Catarina, vai servir naturalmente para o reforço da nossa capacidade de prestação na Aldeia”, afiançou.

Conforme explicou em nota esta instituição de cariz social, numa Aldeia cada casa é gerida por uma cuidadora (mãe SOS) que cuida e orienta em média seis crianças, assegurando-lhes “afecto, carinho e estabilidade emocional” de que precisam para se tornarem adultos autossuficientes.

Por seu lado, o presidente da comissão executiva do BCA, Francisco Silva, afirmou que a principal razão que motivou este reforço de parceria prende-se com “a nobreza da missão” das Aldeias SOS.

“Nós entendemos que o maior investimento que se pode fazer na sociedade é investir nas pessoas, e considerando que as Aldeias SOS garantem às crianças desfavorecidas uma oportunidade de formação e de integração na sociedade, nós entendemos que isso é uma finalidade e uma missão muito nobre, e por isso entendemos que era uma causa em que deveríamos apoiar”, revelou.

Segundo adiantou, correspondendo a um apelo da própria Aldeias SOS, o BCA pretende também envolver os seus colaboradores nesta missão, quer através de visitas às Aldeias, quer através de oportunidades de convívio dos seus filhos com as crianças das Aldeias.

“Nós internamente estamos cada vez mais preocupados em direcionar os nossos recursos para iniciativas que tenham efectivamente um impacto significativo na sociedade, e por isso estamos a apoiá-la, porque achamos que realmente é uma iniciativa que faz todo o sentido em Cabo Verde”, reforçou.

Actualmente, as Aldeias Infantis SOS em Cabo Verde apoiam 727 crianças e jovens, sendo 172 através de acolhimento nas Aldeias em Assomada e Ribeirão Chiqueiro, e 555 por via do Programa de Reforço Familiar, cujo foco assenta-se no fortalecimento das competências parentais e do empoderamento económico das respetivas famílias.