Fundação Donana desenvolve projecto para catadores de materiais recicláveis na lixeira

“Catadores de plástico no aterro sanitário” é um projecto da Fundação Donana que visa ajudar e incluir na política social os catadores de lixo, bem como contribuir para retirar do ambiente boa quantidade de plástico.

Em declarações hoje à imprensa, a presidente da Fundação Donana, Ana Maria Almada, garante à Caboplast conseguir material suficiente, já que só na Praia se produz 13 mil quilos de lixo plástico por dia, para que este possa investir em máquinas mais sofisticadas para reciclagem.

“Os [lixos] que vamos recolher junto das escolas e associações comunitárias não serão suficientes, mas tendo uma equipa de catadores no aterro sanitário da Praia, penso que não teremos problemas com matéria prima para pormos esta máquina, cujo investimento é de seis mil contos, a trabalhar e a ter sustentabilidade”, disse, dirigindo-se ao director da Caboplast.

Ainda segundo Ana Maria Almada, com este projecto a Fundação irá contribuir para tirar do ambiente uma boa quantidade de plástico e criar postos de trabalho para muitos jovens que estão em situação de desemprego.

Apesar de pontos positivos para o ambiente e para ajudar muitas famílias, a Fundação segundo a sua presidente, está atrás de financiadores do projecto.

“O projecto contempla formações, entrega de materiais de protecção aos catadores, bem como disponibilização de viaturas para entrega dos materiais plásticos para reciclagem”, disse, afirmando esperar contar com a parceira da Câmara Municipal da Praia.

Para além deste, a Fundação tem ainda em mãos o projecto de “Recolha Selectiva de lixo” na Cidade da Praia.

À espera de parceiros, a Fundação vai avançar com um projecto piloto com as escolas e associações comunitárias da rede de Fundação Donana.

A Fundação Donana, em parceria com a empresa Caboplast, no âmbito da campanha “Reciclagem Solidária”, efectuou hoje, na Cidade da Praia, a entrega de contentores às escolas e associações que participaram na recolha de cerca de três toneladas de plástico para reciclagem.