Encontrado corpo de mergulhador desaparecido desde segunda-feira

O corpo do mergulhador Kevin dos Santos, 27 anos, cujo alerta de desaparecimento no mar, em São Vicente, foi dado às autoridades na terça-feira, foi encontrado hoje , preso dentro de uma embarcação .

Ontem, 08 de Junho , por volta das 19 horas e 30 minutos , o JRCC foi informado que tinha sido encontrado o saco usado pelo mergulhador Kevin dos Santos , na embarcação que se encontra afundada na baía do Porto Grande , nas proximidades do cais da Onave .

Aquela instituição informa que hoje foram retomadas as buscas , por parte de mergulhadores militares e civis , com o apoio do Rhib da Guarda Costeira .

As 08 horas e 15 minutos , o IRCC foi informado que o corpo havia sido encontrado preso dentro da embarcação , na sequência o corpo foi levantado e entregue as autoridades.

O jovem mergulhador residia em Dji d’Sal, perto do sítio de onde saía para o mar, e é pai de duas filhas menores.