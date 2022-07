Distribuição de água condicionada em São Domingos

A empresa Águas de Santiago (AdS) informou hoje que as comunidades de Praia Baixo, Pedra Galinha e Dacabalaio, no Concelho de São Domingos, estão com fornecimento de água condicionado. Obras públicas e vandalismo na origem dos cortes.

A informação foi avançada pela AdS, que sublinha que todos os esforços estão sendo feitos no sentido de normalizar a distribuição o mais rápido possível. A empresa explica que actos de vandalismo nas condutas de distribuição deixaram as comunidades de Pedra Galinha e Dacabalaio sem água. “No município de São Domingos ocorreu um acto de vandalismo numa caixa de seccionamento de rede de distribuição de água de Pedra Galinha e Dacabalaio em Rui Vaz, prejudicando o abastecimento por completo destas duas zonas. Estes actos têm sido recorrentes nos sistemas de abastecimento de água, provocando perdas de grandes quantidades de água e consequentemente irregularidades na distribuição de água”, lê-se no comunicado. Já em Praia Baixo o condicionamento do abastecimento de água está a ser causado pelas obras de asfaltagem da estrada que liga aquela localidade à estrada nacional. A empresa AdS ainda alerta e sensibiliza toda a população da ilha de Santiago, a fazer o melhor uso das infraestruturas de água e saneamento líquido existentes, para que haja melhor prestação de serviço.

