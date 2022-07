PJ detém dois estrangeiros por suspeitas de tráfico de drogas de alto risco

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), em cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão Domiciliária, deteve no passado sábado, na ilha do Sal, dois cidadãos estrangeiros, pela prática de crime de tráfico de drogas de alto risco, em co-autoria. No Fogo um outro suspeito foi detido pela Polícia Nacional por suspeita de prática de venda de drogas.

Segundo uma nota da PJ, as apreensões foram realizadas no passado dia 16 de Julho, no bairro de São Paulo, Cidade de Santa Maria, ilha do Sal, tendo como resultado a detenção de dois indivíduos cidadãos nigerianos, de 38 e 45 anos de idade, e apreensão de uma certa quantidade de derivados de cocaína, suficiente para 125 doses individuais, balança de precisão, saquetes de plástico, entre outros elementos com relevância probatória. A nota da PJ sublinha que os dois indivíduos vinham sendo investigados há cerca de oito meses. Os detidos foram presentes na segunda-feira às autoridades judiciárias competentes para efeito de primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medida de coação pessoal, tendo sido aplicado, a um deles prisão preventiva e, ao outro, aplicado apresentação periódica e interdição de saída do país como medida de coação. Já a Polícia Nacional informa ainda que o Comando Regional do Fogo, através da Esquadra Policial dos Mosteiros, deteve, no passado domingo, dia 17 de Julho, um indivíduo de nacionalidade cabo-verdiana de sexo masculino, por suspeita de prática de venda de drogas. A detenção foi realizada no âmbito do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência, no Concelho dos Mosteiros, no condomínio Casa para Todos, sendo o detido um indivíduo com várias passagens pela Polícia. Na operação foram aprendidos produtos que se presume serem cannabis, telemóveis, binóculos, 57.742 escudos cabo-verdianos e outros objectos. O referido individuo foi apresentado ao poder judicial na tarde da segunda-feira, 18 de Julho, para o primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicado como medida de coação, a prisão preventiva.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.