Líderes comunitários capacitados em advocacy para promoção de igualdade de género e combate à VBG

Um grupo de 25 membros de associações comunitárias da Praia começou hoje uma acção de capacitação em advocay com a estratégica da promoção de igualdade de género e combate à Violência Baseada no Género (VBG).

Trata-se de uma iniciativa da Associação Cabo-verdiana de Luta Contra Violência Baseada no Género (ACLCVBG), em parceria com a African Women Development Fund (AWDF) e a Câmara Municipal da Praia, no âmbito do projecto Capacitação e Dinamização de Grupos de (Ex)Vítimas de Violência Baseada no Género nas ilhas de Santiago e São Vicente.

De acordo com a presidente da ACLCVBG, Vicenta Fernandes, disse que o objectivo desta formação é empoderar cada vez mais os líderes das associações de base da cidade da Praia para terem cada vez mais ferramentas, sobretudo na questão da VBG, por forma a conhecerem melhor o que é este fenómeno, mas também empoderar para poderem concorrer aos financiamentos tantos nacionais como internacionais.

“Para além da violência baseada no género nós também vamos tratar da violência juvenil, violência urbana, bem como a violência no namoro, que está claramente interligado com a VBG, e todo tipo da violência”, afirmou.

Por seu turno, o director de associativismo e voluntariado da câmara da Praia, António de Brito, referiu que muitos grupos e associações têm se aproximado da autarquia no sentido de pedirem capacitação e empoderamento dos seus membros para poderem também melhorar e dar respostas juntos às comunidades.

“É com alegria que nós temos um parceiro como a ACLCVBG que nos permite ter uma componente formativa muito completa no sentido de munir associações de instrumentos para poder alcançar o seu desiderato”, concluiu.