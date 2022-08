​PN detém indivíduo acusado de assaltos e roubos à mão armada na Cidade da Praia

A Polícia Nacional (PN) deteve na manhã de ontem, 30 de Agosto, em flagrante delito, um jovem de 23 anos de idade, quando tentava vender, no mercado de Sucupira, um dos telemóveis que teria roubado horas antes a um cidadão.

De acordo com as informações divulgadas hoje pela PN, a detenção do jovem de 23 anos, acusado de vários crimes, foi feita através do Gabinete de Averiguação Sumária da Direção Central de Investigação Criminal

O indivíduo teria perpetrado quatro roubos contra pessoas, na zona de Eugénio Lima e levado das vítimas, sob ameaça de uma arma de fogo de fabrico artesanal, todos os pertences, nomeadamente, telemóveis, auscultadores, tablets, bolsas e documentos.

Os objectos foram todos apreendidos, bem como a arma de fogo utilizada.

O meliante foi presente ao Ministério Publico, que promoveu o primeiro interrogatório junto do Juiz, tendo-lhe sido decretada a medida de coação mais gravosa, tendo sido aplicado Prisão Preventiva.

A PN apela à colaboração de todos para o bem da segurança de Cabo Verde.