Prisão Preventiva e Apresentação Periódica para dois indivíduos suspeitos de vários crimes

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, fora de flagrante delito, dois indivíduos do sexo masculino, suspeitos da prática de crimes de Homicídio Tentado, Roubo, Posse de Arma, Quadrilha ou Bando, Ofensas a Integridade e Associação Criminosa.

Segundo um comunicado da PJ a detenção foi efectuada no dia 9 do corrente mês, na Cidade da Praia, através da Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas (SICCP) e da Secção de Investigação do Crime Contra Património (SICP), em cumprimento de mandados emitidos pelo Departamento Central de Ação Penal (DCAP) do Ministério Público.

A PJ avança ainda que os detidos, um de 23 e outro de 35 anos, foram apresentados no sábado,10 de Setembro, ao Tribunal da Comarca da Praia para o primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal, em que foi aplicada a um dos indivíduos, Prisão Preventiva e ao outro indivíduo, aplicada a medida de coação, Apresentação Periódica.

De realçar que, estas detenções estão ligadas ao grupo que perpetuou os roubos a vários estabelecimentos comerciais na ilha de Santiago nos últimos tempos, como lojas LG, Correios de Cabo Verde, Praia Alimentar além de terem efectuado roubos em residências e outros locais.

A Polícia Judiciária informa ainda que as actuais detenções aconteceram na sequência das detenções de dois outros elementos, realizadas no passado dia 5 e 6 de Setembro, acusados pelos mesmos crimes acima citados.