PJ detém homem por crime de Ofensa à Integridade Física Qualificada

Detenção ocorreu em Hortelã de Baixo, no Sal.

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), deteve, em flagrante de delito, um indivíduo pela prática do crime de Ofensa à Integridade Física Qualificada na Ilha do Sal.

De acordo com o comunicado da PJ, o indivíduo, do sexo masculino, de 60 anos de idade, foi detido no passado dia 19 de Setembro, na localidade de Hortelã de Baixo.

A PJ avança ainda que o detido, foi apresentado em tempo legal às autoridades judiciárias competentes, para o primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medida de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado, cumulativamente, Apresentação Periódica e Proibição de Contacto com a Vítima.