​Correios de Cabo Verde aposta na reabilitação e requalificação das suas agências na ilha do Fogo

O Presidente do Conselho de Administração dos Correios (PCA), Isidoro Gomes, avançou que os Correios de Cabo Verde vai priorizar na reabilitação e requalificação das suas agências na ilha do Fogo e avança que esta requalificação é atendendo a sua nova linguagem cromática, na renovação do seu quadro de pessoal.

A informação foi avançada no acto de lançamento do selo alusivo ao primeiro centenário da elevação de São Filipe à categoria de cidade, na passada quarta-feira, 21 de Setembro, que foi presidido pelo primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva. Segundo o PCA dos Correios de Cabo Verde(CCV) as agências da ilha do Fogo serão priorizadas e esta priorização passa pela reabilitação e requalificação das suas agências atendendo a sua nova linguagem cromática, na renovação do seu quadro de pessoa, na diversificação do seu portefólio de oferta para aumentar os seus rendimentos. Destacou ainda a expansão da rede de distribuição, do novo serviço de proximidade, a melhoria contínua de qualidade e desempenho de serviços de atendimento. O PCA dos Correios afirmou que em dois anos os CCV criaram na ilha sete postos de trabalho e que há previsão para mais, realçando que o número pode parecer pouco. No entanto, tendo em conta que nos sete anos anteriores um único novo recrutamento ocorreu a nível da ilha do Fogo.

