Uni-CV arranca novo ano lectivo com ligeira diminuição no número de alunos inscritos – reitor

​A Universidade de Cabo Verde registou este ano uma ligeira diminuição no número de alunos inscritos, comparativamente aos anos anteriores, e com uma diferença de quase mil alunos, adiantou o reitor José Arlindo Barreto.

De acordo com a Inforpress, o reitor da Universidade de Cabo Verde avançou que as expectativas para o novo ano lectivo são “boas” a nível da licenciatura, embora, ressaltou, haja áreas afectas à faculdade de educação e desporto que tem menos estudantes e o facto de alguns cursos terem registado fraca procura.

“Temos uma diferença em relação aos anos anteriores. Este ano, o número de inscritos está ligeiramente mais baixo do que os anos anteriores, por várias razões, muitos alunos apontam a questão da pandemia e dificuldades que os estudantes têm, a questão da abertura das fronteiras com a possibilidade de saírem fora do País, temos concorrência”, apontou.

Apesar desta situação, afiançou que o número de matrículas poderá aumentar nas próximas semanas, tendo referido que a nível das candidaturas, os dados são iguais aos anos anteriores com cerca de duas mil candidaturas.

“No primeiro ano temos nesta fase 731 alunos que já estão matriculados, mas há casos pendentes, há alunos que não entregaram toda a documentação e certamente o número vai aumentar na próxima semana”, disse.

Para este ano, adiantou, a Uni-CV tem várias novidades no que se refere às ofertas formativas, salientando que o ano 2022-2023 será marcado com a implementação de cursos de educação especial, segurança e protecção comunitária a nível de licenciatura.

Acrescentou ainda que a nível da pós-graduação este ano a universidade prevê abrir um curso de doutoramento em Gestão da Economia Rural para uma agricultura inteligente, considerando que é fundamental Cabo Verde ter técnicos formados ao mais alto nível nesta área.

Apontou a questão de conjugação do rigor e a celeridade nos diferentes serviços como um grande desafio para este ano lectivo, uma vez que, realçou, as acções e os trabalhos devem ser feitos de acordo com a regulamentação e os normativos por forma a responder às necessidades.

Arlindo Barreto disse ainda que a sua equipa estabeleceu como prioridade a questão da sustentabilidade do desenvolvimento institucional, na carreira, a transição digital, a aposta na questão do ensino à distância para o novo ano lectivo, informando, por outro lado que, a Uni-CV está a trabalhar para minimizar os constrangimentos ligados com a sustentabilidade financeira da instituição.

“A nível dos estudantes, temos um programa de acção social que estamos a trabalhar, vai haver um esforço também no sentido de uma maior aproximação entre a universidade e os alunos para ajudar os que mais precisam a encontrar formas de ultrapassar os constrangimentos, estamos a trabalhar também para o alargamento do ensino superior na região Fogo e Brava”, elencou finalizando que este é um compromisso do Governo, mas que a equipa está empenhada na garantia da qualidade das ofertas formativas.

A cerimónia de abertura do novo ano académico da Universidade acontece hoje às 10:00 no Centro de Convenções da Uni-CV e contará com a presença do reitor José Arlindo Barreto, do primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva e do ministro da Educação, Amadeu Cruz.

A semana de acolhimento e integração dos novos estudantes decorre do dia 03 de Outubro e prolonga-se até ao dia 09 de Outubro, com actividades como feira de serviços, jogos, baptismo e festas.