​PN deteve 18 indivíduos em flagrante delito na Cidade da Praia

A Polícia Nacional (PN) informou, esta segunda-feira ao final do dia, que no decurso das diligências policiais realizadas entre sexta-feira e Sábado, 30 Setembro a 2 Outubro, na Cidade da Praia, foram detidos 18 indivíduos pela prática de crimes diversos.

Segundo um comunicado da PN, as detenções foram realizadas através do Comando Regional Santiago Sul e Maio (CRSSM) e a Direcção Central de Investigação Criminal (DCIC), no fim-de-semana passado.

A PN informa que foram detidos 8 indivíduos em flagrante delito, e que estes foram apresentados ao Ministério Público pela prática de crimes de posse de arma de fogo e armas brancas, roubos na via pública e posse de estupefacientes.

Entre sábado e domingo, dia 1 e 2 de Outubro, foram detidos 10 indivíduos em flagrante de delito, sendo dois deles menores de 16 anos, que foram apresentados ao Ministério Público pela prática de crimes de posse de estupefacientes, roubo na via pública, agressão física e desordem na via pública.

Os indivíduos já foram apresentados às autoridades judiciárias competentes, para o primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medida de coação pessoal.

A PN realça ainda que entre o dia 10 de Setembro a 1 de Outubro foi aplicado a dois menores envolvidos em crimes de roubo, a medida cautelar socioeducativa de internamento no Centro Orlando Pantera. A outros quatro indivíduos maiores de idade, detidos na mesma altura, foram aplicadas medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.