​Prisão Preventiva para os dois indivíduos que assaltaram estudante em Tira Chapéu

A Polícia Nacional (PN) deteve dois indivíduos suspeitos de terem assaltado um jovem estudante nas imediações de um espaço comercial na zona de Tira Chapéu, no passado sábado.

De acordo com as informações avanças hoje pela PN, a detenção ocorreu em situação de flagrante delito, tendo sido apresentados ontem, 03 de Outubro, ao Tribunal Judicial da Comarca da Praia que lhes decretou a medida de coação mais gravosa, ou seja, a prisão preventiva.

Os assaltantes, dois indivíduos, de 21 e 22 anos, já com referências na Polícia, são residentes em Monte Vermelho e conhecidos por “Valdir” e “Gilson”.

A PN informa ainda que no período compreendido entre as 08h00 da manhã de ontem e as 08h00 da manhã de hoje, terça-feira, 04 de Outubro, deteve fora de flagrante delito na cidade da Praia, mais 02 (dois) indivíduos, na sequência do cumprimento de mandados de detenção emitidos pelas Autoridades Judiciais

A PN avança também que deteve em flagrante delito, também na Cidade da Praia, mais cinco indivíduos, sendo dois menores deidade, um 14 anos e outro de 16 anos, suspeitos de vários crimes.

Foram apreendidas ainda mais três armas de fogo, armas brancas, gorros e produtos estupefacientes.

Dos sete detidos de ontem para hoje, um foi directamente conduzido à cadeia para cumprimento de pena e os outros seis estão a ser apresentados ao poder judicial.