PJ detém suspeito co-autoria de tentativa de homicídio contra o ex-presidente da CMP

A Polícia Judiciária (PJ) deteve fora de delito, na cidade da Praia, indivíduo de 26 anos de idade, por suspeita da prática em co-autoria de um crime de homicídio na sua forma tentada, contra o ex-presidente da Câmara Municipal da Praia (CMP), Óscar Santos.

De acordo com as informações avançadas pela PJ, a detenção através da Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas (SICCP), Brigada de Investigação e Prevenção de Homicídios (BIPH), no cumprimento de um mandado emitido pelo Departamento de Ação Penal –PGR, aconteceu na passada quinta-feira, 13 de Outubro, na cidade da Praia.

Segundo a PJ, o detido foi apresentado na sexta-feira, 14 de Outubro às autoridades judiciárias competentes para efeito do primeiro interrogatório e aplicação de medida de coação pessoal pertinente ao caso, tendo-lhe sido aplicado a medida mais gravosa, Prisão Preventiva.

Em Maio deste ano, a PJ comunicou a detenção de sete indivíduos suspeitos do atentado perpetrado contra o então presidente da Câmara Municipal da Praia. Constituídos arguidos, os homens, com idades compreendidas entre os 26 e os 75 anos, todos residentes na Praia, foram presentes a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coacção.

Foi decretada prisão preventiva para quatros suspeitos, tidos como co-autores materiais dos factos. Os restantes três suspeitos são considerados, pelo Ministério Público, como instigadores e estão obrigados a permanecer em Cabo Verde e obrigados a apresentações periódicas às autoridades.

A 29 de Julho de 2019, Óscar Santos foi atingido com um tiro quando, por volta da 5h30, se dirigia para um ginásio que frequentava no Palmarejo Baixo, cidade da Praia. À sua espera estavam dois homens encapuzados que, depois do disparo, se puseram em fuga. O ex-autarca foi transportado para o Hospital Agostinho Neto, onde foi operado para remover a bala que o atingiu no braço direito.