PJ detém suspeito acusado de abuso sexual de menor em Santa Catarina de Santiago

A Polícia Judiciária (PJ) informou, hoje, que foi detido fora de flagrante delito um indivíduo do sexo masculino, de 33 anos de idade, acusado do crime de Abuso Sexual de Menor, com penetração, na sua forma consumada, em Santa Catarina.

A detenção, através da Unidade de Investigação Criminal de Assomada (UICA), ocorreu no passado dia 17 de Novembro, no âmbito da execução de um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público, refere o comunicado da PJ,

A PJ informa ainda que os factos vinham acontecendo desde 2021 na localidade de Entre Picos de Reda, Concelho de Santa Catarina, quando a vítima tinha ainda 14 anos de idade.

De acordo com as informações avançadas pela PJ, a denúncia do crime foi feita à Polícia Judiciária em Julho de 2022 que de imediato desencadeou diligências para a investigação criminal do caso.

Reunida as provas, promoveu-se, junto do Ministério Público da Comarca de Santa Catarina, o competente Mandado de Detenção contra o indivíduo, que foi apresentado em tempo legal às autoridades judiciárias competentes para efeito do primeiro interrogatório judicial e aplicação de medida de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado Prisão Preventiva.