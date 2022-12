​PN detém suspeitos de roubo contra cambistas na Cidade de Assomada

A Polícia Nacional (PN) deteve, fora de flagrante delito, dois indivíduos suspeitos de terem cometido três crimes de roubo, com recurso a armas de fogo, contra cambistas, na Cidade de Assomada, concelho de Santa Catarina.

Segundo um comunicado da PN, trata-se de dois homens, detidos ontem, 8 de Dezembro, na zona do Paiol, na Praia, durante uma operação conjunta do Núcleo de Investigação Criminal da Assomada e da Divisão de Investigação Criminal da Direcção Central de Investigação Criminal, em cumprimento de um mandado de detenção fora de flagrante delito.

As informações dão conta ainda que os suspeitos, um de 35 anos de idade, recém-saído da prisão, residente em Achadinha Pires e outro de 45 anos, natural dos Estados Unidos da América (EUA) e em férias em Cabo Verde, terão perpetrado três crimes de roubo contra pessoas, na Cidade de Assomada, sendo um em meados do mês de Outubro do ano corrente e os outros dois no mês de Dezembro em curso.

A PN avança que no cometimento dos crimes, os suspeitos terão utilizado pelo menos duas viaturas alugadas e que recorreram ao uso de armas de fogo para agredirem e retirarem o dinheiro às vítimas, todas cambistas de rua.

Durante a operação foram apreendidas duas armas de fogo, sendo uma de calibre 6,35mm, com uma munição e uma de calibre 9mm, com cinco munições do mesmo calibre.

A PN informa ainda que durante a operação, foram localizadas e apreendidas duas viaturas, uma abandonada em Picos, São Salvador do Mundo, outra na zona de Achadinha Pires, na Praia, além de documentos das vítimas, telemóveis e ainda algum do dinheiro roubado.

De acordo com a PN, os mesmos serão presentes ao Ministério Público de Assomada, para serem submetidos ao primeiro interrogatório em Juízo.