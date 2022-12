​PJ detém três indivíduos suspeitos de tráfico e posse de drogas

A Polícia Judiciária (PJ), no comprimento de mandados de busca domiciliária, deteve dois indivíduos por tráfico de droga, na localidade de Codji Bitxe, Tarrafal de Santiago e um outro suspeito na posse de uma certa quantia de produto estupefaciente em Picos - Acima.

De acordo com as informações avançadas, hoje, pela PJ, a Unidade de Investigação Criminal de Assomada (UICA), executou um mandado de busca domiciliária, no passado dia 08 de Dezembro, por crime de tráfico de droga, tendo como resultado a detenção dos dois indivíduos do sexo masculino na localidade de Codji Bitxe localidade do concelho do Tarrafal de Santiago.

Durante o acto, foi encontrada uma certa quantia de produto estupefaciente, supostamente Cannabis, e também dinheiro, no interior do quarto dos suspeitos, que vinham se dedicando ao tráfico de droga no Concelho de Tarrafal.

Segundo a PJ, o produto foi encaminhado ao Laboratório da Polícia Científica, para efeito de exame preliminar e pesagem, tendo reagido positivo para Cannabis e derivados.

Já no passado dia 09 de Dezembro, a UICA executou um outro mandado de busca domiciliária, por posse de arma de fogo, na localidade de Picos - Acima, contra um indivíduo do sexo masculino, de 28 anos de idade.

As informações avançadas pela PJ dão conta que foi encontrado uma certa quantia de Cannabis, no interior do quarto do indivíduo que, em consequência, foi detido em flagrante delito.

O suspeito foi apresentado às autoridades judiciárias competentes para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido, e aplicação de medida de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado Apresentação Periódica à autoridade.