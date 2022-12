Primeira-dama anuncia criação de uma fundação para dar respostas às necessidades sociais

A primeira-dama, Débora Carvalho, anunciou hoje a criação de uma fundação para levar a cabo projectos de apoio às causas sociais, bem como dar respostas às questões ligadas ao ambiente.

Em conferência de imprensa, hoje, na Cidade da Praia, a primeira-dama, Débora Carvalho, defendeu a necessidade da criação de uma fundação que possa destinar-se as necessidades sociais e responder à demanda de pedido de apoio.

“Toda essa experiência, nesta condição de primeira-dama, bem como o contacto aos múltiplos parceiros que nós temos, para apoiarem em várias causas que a sociedade cabo-verdiana vem nos pedindo para apoiar, Vemos, portanto, a necessidade de criação, já estamos no processo de formalização, de uma fundação para que possamos além de dar voz às expectativas que nos tem chegado, há muitos pedidos, mas esperamos também levar a cabo projectos concretos de apoio essas várias causas”, elucidou.

Débora Carvalho indicou duas prioridades da fundação: a família cabo-verdiana e o ambiente. Na família incluir iniciativas que abrange todos os elementos, crianças, jovens, idosos, homens e mulheres, segundo Débora Carvalho, todos precisam de cuidados específicos.

“No caso das crianças, temos uma necessidade urgente e primordial que é o combate a violência sexual e também temos a questão das crianças com necessidades especiais que precisam de ser integradas na nossa sociedade. Daí que queremos desenvolver, já estamos a trabalhar com parceiros para formalizarmos projectos concretos que possam apoiar as famílias, principalmente nesses dois temas”, especificou.

A primeira-dama aponta que é preciso dar competência também às crianças para a sua protecção e ensinar as famílias em como aceitar a sua criança que é diferente, e dali incentivar toda a sociedade a fazer a inclusão correta dessas crianças.

“Temos a preocupação de ter mais crianças a frequentar mais creches e mais jardins infantis em cabo verde, massificar esta rede, não necessariamente o cuidar dessas crianças para não ficar na rua com os seus vários riscos, mas pode-se adoptar outras iniciativas a nível comunitária que possa criar emprego e sobretudo a protecção dessas crianças”, disse.

Dèbora Carvalho avança que têm projectos destinados aos jovens para a promoção de uma sociedade mais pacífica. Projectos que abrangem a Violência com Base no Género, incluindo os homens, e ainda projectos destinados aos idosos com mais apoio e amparo à terceira idade.

“São causas que eu sempre trabalhei, estou a muitos anos envolvida com as questões das crianças e idosos, ambiente, animais. Precisamos aprender a nos relacionarmos com uma cultura de paz em tudo que fazemos, na educação das crianças e adolescente, na compreensão dos jovens e na paciência com os nossos idosos”.

A primeira-dama informou ainda que na sua visita a Washington, socializou estratégias para responder às necessidades das “crianças especiais” e tem em andamento uma cooperação para apoiar e capacitar os pais e familiares para responder à condição de autismo.

“A semelhança de todas as deslocações que efectuo, foi uma oportunidade para alargar a rede de contactos e parceiros para abraçar as muitas causas nas quais estou envolvida. Assim, estive reunida com a Associação Americana de autismo que demonstrou total disponibilidade para apoiar os pais das crianças com autismo, assim como todas as pessoas que rodeiam essas crianças”.

Débora carvalho avança que a fundação será denominada de “Dreto”, uma prespectiva de auxiliar as famílias, a sociedade e o ambiente a se relacionarem bem.

A Fundação Dreto, que esta em processo de formalização, tem a prespectiva de começar efectivamente as sua actividade no inicio de 2023.