​APP e parceiros promovem Atelier de Formação destinado aos agricultores da ilha do Sal

A Águas de Ponta Preta (APP) em parceria com o Instituto Canário de Investigações Agrárias (ICIA) e o Instituto Tecnológico das Canárias (ITC) realizam, hoje, um atelier de Formação destinado aos agricultores da ilha do Sal, com o objectivo de partilhar conhecimentos que permitem utilizar resíduos orgânicos como ferramentas para adaptação às mudanças climáticas, prevenção e mitigação dos efeitos dos riscos naturais na agricultura e na silvicultura.

O atelier de Formação enquadra-se no Projecto Vercochar, que visa aumentar a capacidade dos sistemas agrícolas e florestais de se adaptarem às mudanças climáticas através da conservação e regeneração do solo. Para isso, propõe o uso de resíduos orgânicos locais gerados em ambientes urbanos, agrícolas e florestais. “A aplicação destes resíduos orgânicos transformados, além de favorecer o sequestro de carbono, melhora as propriedades físico-químicas e biológicas do solo, ajudando a restaurar sua fertilidade e saúde”, lê-se na nota. O atelier de formação, será realizado esta terça-feira, 14 de Fevereiro, das 16 às 18 horas, na sala de conferências do Clube Académico do Aeroporto do Sal.

