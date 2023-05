ECCBC Cabo Verde entrega 220 óculos aos beneficiários do projecto “Ver com Bons Olhos”

​A Equatorial Coca-Cola Bottling Company (ECCBC), grupo a que pertencem as empresas Cavibel e Ceris, fez esta semana a entrega de 220 óculos de grau a 172 beneficiários do projecto “Ver com bons olhos”.

Segundo a Inforpress, os agraciados são pessoas que foram consultadas e tratadas no âmbito do projecto durante os dias 04 a 10 de Dezembro de 2022 no Hospital Universitário Agostinho Neto, por uma equipa composta por 12 cirurgiões da Fundação Elena Barraquer, acompanhada da Fundação Ruta de la Luz. Segundo uma nota da ECCBC, nessa última expedição a Cabo Verde, o projecto beneficiou gratuitamente mais de 800 pessoas, com a realização de 315 cirurgias de cataratas, 480 consultas oftalmológicas e a doação de 350 óculos, dos quais 100 de sol. Os beneficiários das consultas, que não puderam receber os seus óculos no momento, devido à complexidade dos seus casos, receberam-nos esta quinta-feira, 18, nas instalações da ECCBC Cabo Verde. “Sempre tive problema de vista mas só agora, aos 55 anos, estou tendo a oportunidade de ter os meus óculos”, “acredito que o aproveitamento escolar do meu filho será bem melhor a partir de agora”, “volto para casa com a vista clara, coisa que há muito não sabia o que era”…, foram, ainda segundo a mesma nota enviada à Inforpress, alguns dos testemunhos dos beneficiários, durante a cerimónia de entrega dos óculos. “Ver com bons olhos” é um projecto promovido pela Equatorial Coca-Cola Bottling Company (ECCBC), em colaboração com as Fundações Elena Barraquer e Ruta de la Luz, que desde a sua criação, em 2014, já realizou cirurgias de catarata gratuitas a milhares de pessoas em cinco países africanos. Este projecto nasceu do desejo desses parceiros de eliminar as barreiras da saúde ocular e proporcionar a oportunidade de assegurar o acesso a uma saúde global equitativa.

