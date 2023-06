​Detido dois dos assaltantes da ourivesaria no Plateau

A Polícia Nacional (PN) deteve, em flagrante delito, dois dos indivíduos, que na sexta-feira, 09 de Junho, roubaram a ourivesaria “Sofia” no Plateau, cidade da Praia, sob a ameaça de armas de fogo e branca, tendo subtraído jóias em ouro e prata e colocando-se em fuga logo de seguida pela descida de Ponta Belém.

Segundo um comunicado da PN, a detenção ocorreu através da Direção Central de Investigação Criminal, que com uma equipa no terreno e com o apoio do Centro de Comando, que foi imediatamente accionada, localizou os dois suspeitos na zona de Bela Vista, onde aconteceu a captura dos suspeitos que se encontravam na posse de algumas jóias roubadas e de material utilizado no roubo.

A PN informa ainda que os detidos já foram presentes às autoridades judiciárias e submetidos a primeiro interrogatório judicial tendo-lhes sido aplicada a prisão preventiva como medida de coação pessoal.

As diligências continuam no sentido da detenção dos demais indivíduos e objectos roubados.

A PN avançou que os indivíduos capturados são também suspeitos de cometimento de vários outros roubos semelhantes, sendo um deles também no Plateau.