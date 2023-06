Prisão Preventiva para mulher acusada de queimar jovem de 18 anos em Assomada

O Ministério Público (MP) decretou prisão preventiva para a mulher suspeita da prática de um crime de homicídio na forma tentada. Trata-se do caso de uma jovem, de 18 anos, que foi queimada com água quente na Cidade de Assomada.

Um comunicado da Procuradoria-Geral da República, avançou que o Ministério Público ordenou a imediata abertura de instrução no caso da jovem que foi queimada com água quente, no passado dia 17 de Junho em Assomada.

Com a coadjuvação da Polícia Nacional, o Ministério Público recolheu indícios de factos susceptíveis de integrarem a prática de um crime de homicídio na forma tentada, previsto e punido pela legislação penal cabo-verdiana, a suspeita foi detida fora de flagrante delito.

Segundo informações avançadas pelos familiares à Record TV, a jovem de 18 anos foi queimada em decorrência de uma briga. A tia da vítima contou que na sequência do conflito, Aline teria sido arrastada para dentro de uma casa onde foi surpreendida com água quente. De acordo com a tia, Aline acredita que a água foi misturada com um produto químico para alisar o cabelo. A vítima sofreu graves queimaduras no rosto e no peito, e continua internada no hospital Santa Rita Vieira.

O comunicado do MP sublinha que o referido processo, que continua em investigação, permanece em segredo de justiça.