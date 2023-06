Prisão preventiva para suspeitos de homicídio de um jovem em Calheta de São Miguel

O Ministério Público (MP) ordenou a detenção, fora de flagrante delito, de 18 indivíduos suspeitos da prática de homicídio, na sua forma agravada, participação em rixa e armas, na sua forma agravada, que culminou, com a morte de um jovem na localidade de Ponta Verde, Calheta de São Miguel.

Segundo um comunicado da Procuradoria-Geral da República, os 18 indivíduos suspeitos são todos do sexo masculino, de nacionalidade Cabo Verdiana, residentes em Calheta de São Miguel e com a idade compreendida entre os 18 e 28 anos.

As informações dão conta que a morte do jovem terá ocorrido na sequência da briga travada entre dois grupos rivais com recurso à armas branca e arremesso de pedras e garrafas na via pública, na madrugada do dia 24 de Junho de 2023, durante a festa do Santo Padroeiro, “Nhu São João”, na localidade de Ponta Verde.

A Procuradoria-Geral da República avançou que na briga foram detidos em flagrante delito três indivíduos suspeitos, do sexo masculino, de nacionalidade cabo-verdiana.

O comunicado informa que efectivadas as detenções, em coadjuvação com a Polícia Nacional, e submetidos ao primeiro interrogatório judicial, juntamente com os detidos em flagrante delito, pela prática dos mesmos crimes, em conformidade com o requerimento do Ministério Público, foram aplicadas aos arguidos medidas de coação.

Aos 17 arguidos, com a idade compreendida entre 18 e 28 anos, indiciados da prática dos crimes de homicídio, na sua forma agravada, participação em rixa e armas, na sua forma agravada, foram aplicados como medida de coação, a prisão preventiva.

Aos outros quatro arguidos, com a idade compreendida entre 18 e os 22 anos, indiciados da prática dos crimes de participação em rixa e armas, na sua forma agravada, foram aplicados como medidas coação a apresentação periódica às autoridades e interdição de saída do país.

A Procuradoria-Geral da República informa que o referido processo, que continua em investigação, permanece em segredo de justiça.