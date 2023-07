​Prisão preventiva para indivíduo de 63 anos suspeito de tráfico internacional de drogas

O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou prisão preventiva para o indivíduo de 63 anos de idade, detido no aeroporto Cesária Évora, em São Vicente, na posse de 10,3 kg de um produto branco, supostamente cocaína.

Segundo uma nota da Polícia Judiciária (PJ), o indivíduo que foi detido no passado dia 1 de Julho, ficou indiciado na prática de crime de tráfico internacional de drogas.

De relembrar que o suspeito em causa foi detido no Aeroporto Internacional Cesária Évora, em flagrante delito, num voo que veio do Brasil, no âmbito das diligências de prevenção e combate ao tráfico de estupefacientes no referido aeroporto.

Após ser apresentado às autoridades judiciais, no prazo legal, o suspeito vai ficar a aguardar julgamento em prisão preventiva.