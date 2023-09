Escolas do EBI e pré-escolar realizam marcha cívica alertando sobre as mudanças climáticas

Várias escolas do Ensino Básico Integrado (EBI) e jardins infantis de Achada Santo António participaram, hoje, na marcha que encerra a semana cívica, que foi dedicada ao tema da acção climática e que marcou o início do ano lectivo 2023/2024 . A marcha chamou a atenção para as acções humanas com consequências nas alterações climática e meio ambiente em si.

A semana cívica sob o tema "Acção Climática Agora" teve como objectivo sensibilizar toda a comunidade educativa para o tema, aumentando o que é hoje em dia uma baixa percepção da sociedade cabo-verdiana sobre as causas e as consequências das mudanças climáticas e o que o Governo e a sociedade estão a fazer para fazer face aos desafios postos por uma realidade com riscos aumentados para a biodiversidade, os ecossistemas, a sociedade e a economia do país.

Durante a marcha, o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, congratulou-se com a iniciativa e sublinhou o total apoio do ministério para que as escolas possam desenvolver mais actividades que abordem as questões das alterações climáticas.

"São iniciativas bastante importantes que nos permite construir também uma sociedade mais sensível a essas questões e que seja mais participativa na concepção e na realização de tudo aquilo que contribui para combater as alterações climáticas. Para nós é muito bom poder contribuir nessas actividades, envolvendo todas as camadas da sociedade, não só as escolas, mas que envolva organizações, sector privado, instituições públicas a todos os níveis, incluindo a classe política”, salientou .

O governante sublinhou ainda que embora Cabo Verde seja um país pequeno e a sua contribuição para o aquecimento global é quase insignificante, o arquipélago já sofre com as alterações.

“Temos que fazer a nossa parte, com as nossas actividades para sermos exemplo, é um país relevante na execução das políticas e evidentemente apostar fortemente na implementação de medidas que possam nos ajudar numa melhor adaptação às mudanças climáticas. O aquecimento do clima, erosão e o aumento do nível do mar, entre outras consequências das alterações climáticas, estão reflectidos cada vez mais e com maior impacto na vida”, acrescentou.

Por seu turno, o Director Nacional da Educação, Adriano Moreno, sublinhou a necessidade de continuar a introduzir as temáticas ligadas ao clima na educação dos alunos, de uma forma transversal, nas várias disciplinas e sensibilizar para que os mais pequenos sejam também canais de apoio na defesa do ambiente.

“Foi uma feliz iniciativa dedicar esta semana ao ambiente, especificamente a acção climática, possibilitou sensibilizar as crianças que são um veículo importante para chegarem aos pais e a própria comunidade, sensibilizar sobre aquilo que são as alterações climáticas e as suas consequências para a vida. Foi muito bem conseguido, de Santo Antão a Brava, todos os conselhos aderiram e é com muita satisfação que nós hoje encerramos essa acção”, avançou.

Para aumentar essa consciência, foi concebido um conjunto de actividades e produzida uma gama de materiais que visam apoiar os professores e educadores, monitores e orientadores, na produção e disseminação de informação relevante sobre a acção climática em Cabo Verde.

Para encerrar a semana cívica, a marcha que envolveu a Direcção Nacional do Ambiente e a Direcção Nacional da Educação, contou com a participação de alunos do 1º e 2º ano das escolas Nova Assembleia, Eugénio Tavares, Nova Presidência e Escola Central e ainda com a participação das crianças do pré-escolar de Achada Santo António.