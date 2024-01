A Polícia Nacional (PN) apreendeu durante um processo de desalfandegamento de pequenas encomendas 33 munições para caçadeiras de calibre 12, num volume proveniente de Antuérpia. Na sequência da apreensão a PN deteve um indivíduo do sexo masculino, de 43 anos de idade.

Segundo um comunicado da PN, as munições que estavam escondidas no interior do volume foi apreendida através do Comando da Secção Fiscal da Praia, no ultimo dia 5 de Janeiro no Porto da Praia.

O indivíduo foi detido em flagrante delito, e na sequência foi apresentado ao poder judicial, no prazo legal, para primeiro interrogatório. Após apresentação ao poder judicial, foi estabelecida uma fiança de 150.000$00 como medida de coação, aguardando o suspeito em liberdade pelo julgamento.