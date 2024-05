PJ efectua detenções em operações contra tráfico de drogas e crimes contra a propriedade

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em flagrante delito, um indivíduo de sexo masculino, de 28 anos, suspeito de Tráfico de Drogas em Monte Vermelho e um cidadão de sexo masculino suspeito da prática de um crime de Furto Simples e Abuso de Confiança em Ponta d´Água, na Cidade da Praia.

Segundo um comunicado da PJ, a detenção do indivíduo de 28 anos, ocorreu através de uma operação de grande envergadura no âmbito do plano de prevenção e combate ao tráfico de estupefacientes interno, levada a cabo pela Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada (SCITECO), realizada na quarta-feira, 15 de Maio.

A acção decorreu durante o cumprimento de um Mandado de Busca e Apreensão Domiciliária, emitido pelo Tribunal Judicial da Comarca da Praia, e executado na localidade de Monte Vermelho, Palmarejo, cidade da Praia.

Durante a operação, a Polícia Judiciária apreendeu uma quantidade significativa de canábis, saquetas de plástico utilizadas para acondicionamento da droga, uma quantia considerável de dinheiro e outros itens de relevância probatória encontrados na posse do suspeito de 28 anos.

Adicionalmente, na tarde de terça-feira, 14 de Maio, a SCITECO deteve em flagrante delito um indivíduo de 19 anos na localidade de Ponta d’ Água, cidade da Praia suspeito da prática dos crimes de furto simples e abuso de confiança.

Ambos os detidos são de nacionalidade cabo-verdiana e possuem antecedentes criminais. Após o cumprimento das formalidades legais, foram apresentados às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial. Em resultado, o Tribunal aplicou ao indivíduo suspeito de tráfico de drogas as medidas de coação de apresentação periódica às autoridades e interdição de saída do país.

Ao suspeito de furto simples e abuso de confiança, em Ponta d´Água, será julgado em processo especial sumário.