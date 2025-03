Incidente no carnaval da Praia deixa quatro feridos

Quatro pessoas ficaram feridas, na terça-feira, após caírem num buraco, junto do Mercado de Coco, durante as festividades do Carnaval da Praia de 2025.

O incidente ocorreu por volta das 20h00, na Avenida Cidade de Lisboa, quando as vítimas, que se encontravam a assistir ao desfile, não perceberam a existência de uma abertura na estrada, junto ao Mercado de Coco, o que resultou na queda. As vítimas foram prontamente assistidas por equipas de socorro e transportadas para o Hospital Agostinho Neto, onde receberam cuidados médicos. De acordo com o comandante-adjunto dos Bombeiros da Praia, Ronaldo Varela, o acidente ocorreu devido a um buraco que as pessoas não conseguiram identificar, levando-as a cair na abertura. "Graças a Deus, o problema já foi resolvido. Tivemos que transportar as pessoas acidentadas para o hospital, mas o local já foi isolado para evitar mais contratempos", disse Ronaldo Varela. O buraco, que estava sem sinalização, foi um ponto crítico de segurança e gerou preocupação entre os presentes. Maria Graça, uma das testemunhas do incidente, afirmou que o acidente poderia ter sido evitado se tivessem dado mais atenção à segurança das pessoas que circulavam pelo local. "No momento em que ocorreu o primeiro acidente, deveriam ter proibido a circulação de pessoas naquela área. Isso teria evitado que mais três pessoas caíssem no mesmo buraco", afirmou. Apesar do incidente, o desfile seguiu com animação, com milhares de foliões a celebrar na Avenida Cidade de Lisboa.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.