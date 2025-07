ADS apela à população para evitar entupimentos na rede de esgoto

A Águas de Santiago (ADS) manifestou, hoje, preocupação com os entupimentos frequentes e os vazamentos nas vias públicas, apelando à colaboração da população, para evitar impactos negativos na saúde pública e no meio ambiente. O alerta foi reforçado com imagens, recolhidas ontem, durante trabalhos na Estação de Bombagem de Chã da Areia, na cidade da Praia, que mostram a situação encontrada no local.

Segundo a empresa, ainda é comum o descarte de lixo doméstico, fraldas, plásticos, óleos e até roupas, na sanita ou nos ralos das residências. “Esse comportamento compromete o bom funcionamento da rede, gera maus odores, representa riscos à saúde pública, contribui para a poluição ambiental e aumenta os custos de manutenção — encargos que acabam por afectar toda a comunidade”, sublinha. A ADS lembra que a rede de esgoto foi projectada apenas para receber águas residuais, provenientes do banho, cozinha e lavandaria, e não deve ser utilizada para o descarte de lixo, gordura ou objectos sólidos.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.