​Achada de São Filipe acolhe feira de saúde no âmbito das comemorações do patrono do bairro

O bairro de Achada de São Filipe, na cidade da Praia, recebe no próximo sábado, dia 25, uma feira de saúde, no âmbito das comemorações do patrono da localidade, com o objectivo de sensibilizar a população para a importância da prevenção e dos cuidados com a saúde.

De acordo com um comunicado da Associação de Promoção e Educação para Saúde Preventiva (APESP), a iniciativa tem um carácter social e humanitário, visando não só a promoção da saúde preventiva, mas também o reforço do acesso da comunidade a informações e serviços básicos.

A actividade terá lugar na Escola do Ensino Básico Júlia Costa, entre as 09h00 e as 13h00, e contará com um conjunto alargado de serviços de rastreio e aconselhamento à população.

Durante a iniciativa, serão disponibilizadas consultas e observações médicas, incluindo recolha de sangue, para o controlo de indicadores como hipertensão arterial, frequência cardíaca, glicémia, saturação de oxigénio e anemia falciforme, entre outros. As acções serão acompanhadas de sessões de esclarecimento e aconselhamento, com o objectivo de promover uma maior consciencialização sobre a importância da prevenção.

A organização assegura ainda o transporte de pessoas mais debilitadas, de forma a garantir o acesso de todos aos serviços disponibilizados.

A iniciativa assinala igualmente o início de uma intervenção conjunta entre a APESP e o Laboratório Bio-Analítica, recentemente instalado no bairro, no âmbito de uma parceria centrada em acções sociais e de promoção da saúde. Conta ainda com a participação de uma psicóloga e de uma nutricionista, reforçando a abordagem multidisciplinar.

A iniciativa é promovida pela Associação de Promoção e Educação para Saúde Preventiva(APESP), em parceria com o Laboratório Bio-Analítica e diversas entidades ligadas ao sector da saúde, incluindo autoridades públicas, a Escola do Ensino Básico Júlia Costa e outras organizações locais. A actividade enquadra-se nas comemorações da festa de “Nhu São Filipe Apóstulu”, celebrada a 1 de Maio.

Sob o lema “Bu meresi vivi dretu. Portantu, saúdi sta na bu mó”, os organizadores apelam à participação da população, destacando a importância da mobilização comunitária para a promoção da saúde.