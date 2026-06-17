​AdS anuncia normalização do abastecimento de água na Praia

A Águas de Santiago (AdS) informou, hoje, que o abastecimento de água no município da Praia está a ser progressivamente normalizado, na sequência do aumento da disponibilidade do recurso por parte da entidade produtora, registado no passado dia 13 de Junho.

Em comunicado, a empresa explicou que, após a recuperação parcial da capacidade de produção, deu início ao processo de restabelecimento da distribuição regular de água aos consumidores da capital.

No entanto, a concessionária alertou que a estabilização operacional do sistema deverá ocorrer apenas nas próximas horas, devido aos efeitos da redução da disponibilidade de água registada nos últimos dias, situação que provocou constrangimentos no abastecimento em várias zonas do município.

A empresa agradeceu a compreensão dos clientes e reiterou o compromisso de continuar a melhorar os serviços prestados. Segundo a AdS, a prioridade passa por garantir uma distribuição de água cada vez mais eficiente e capaz de responder às necessidades da população do município da Praia.

Nos últimos dias, a redução da produção de água obrigou a ajustes na distribuição, afectando o abastecimento em algumas localidades da capital. Com o aumento da disponibilidade do recurso, a empresa espera agora repor gradualmente a normalidade no serviço