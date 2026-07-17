Pescadores e peixeiras da Boa Vista capacitados com técnicas de primeiros socorros e salvamento aquático

A acção , de acordo com Câmara Municipal da Boa Vista, integra a programação dos pré-eventos da V Conferência da Década do Oceano.
Dentro dos temas abordados incluem-se o reconhecimento de situações de afogamento, técnicas de salvamento e resgate, a utilização segura de equipamentos de flutuação, como bóias de salvamento, bem como procedimentos de primeiros socorros e de reanimação cardiopulmonar (RCP).
Segundo a edilidade, a iniciativa justifica-se pelo papel fundamental que pescadores e peixeiras desempenham nas zonas costeiras.
"Estes profissionais, pela sua proximidade e presença constante no litoral, são muitas vezes os primeiros a prestar auxílio em situações de emergência marítima", salientou a Câmara Municipal da Boa Vista.
A componente teórica decorreu nos Paços do Concelho, enquanto a sessão prática teve lugar na Praia d'Diante. No local, os formadores realizaram demonstrações no mar, simulando diferentes cenários de afogamento e aplicando diversas técnicas de salvamento, permitindo aos participantes consolidar os conhecimentos adquiridos.
De acordo com a autarquia, os participantes acompanharam a formação com grande interesse e entusiasmo, reforçando competências essenciais para a protecção da vida humana no mar.