Pescadores e peixeiras da Boa Vista capacitados com técnicas de primeiros socorros e salvamento aquático

Os pescadores e peixeiras da ilha da Boa Vista participaram, na tarde desta quinta-feira, numa acção de formação em primeiros socorros e salvamento aquático, iniciativa que visou reforçar a capacidade de resposta destes profissionais perante situações de emergência no mar.

A acção , de acordo com Câmara Municipal da Boa Vista, integra a programação dos pré-eventos da V Conferência da Década do Oceano.

Dentro dos temas abordados incluem-se o reconhecimento de situações de afogamento, técnicas de salvamento e resgate, a utilização segura de equipamentos de flutuação, como bóias de salvamento, bem como procedimentos de primeiros socorros e de reanimação cardiopulmonar (RCP).

Segundo a edilidade, a iniciativa justifica-se pelo papel fundamental que pescadores e peixeiras desempenham nas zonas costeiras.

"Estes profissionais, pela sua proximidade e presença constante no litoral, são muitas vezes os primeiros a prestar auxílio em situações de emergência marítima", salientou a Câmara Municipal da Boa Vista.

A componente teórica decorreu nos Paços do Concelho, enquanto a sessão prática teve lugar na Praia d'Diante. No local, os formadores realizaram demonstrações no mar, simulando diferentes cenários de afogamento e aplicando diversas técnicas de salvamento, permitindo aos participantes consolidar os conhecimentos adquiridos.

De acordo com a autarquia, os participantes acompanharam a formação com grande interesse e entusiasmo, reforçando competências essenciais para a protecção da vida humana no mar.