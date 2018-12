Palmarejo ganha novo posto de abastecimento da ENACOL

​A cidade da Praia conta, deste 14 de Dezembro, com um novo posto de abastecimento. A ENACOL está ainda mais perto dos seus clientes.

Construído totalmente de raiz e com uma nova imagem, o posto de Palmarejo traduz o investimento na renovação da marca e uniformização da imagem em toda a rede de postos de venda da empresa, fundamentais para o desenvolvimento do negócio e para melhorar a qualidade e oferta de serviços.

A ENACOL, consciente do potencial de crescimento e da expansão do bairro de Palmarejo, volta a inovar, ao disponibilizar este empreendimento ao mercado, prosseguindo com o objectivo de oferecer mais e melhores serviços à população.

O investimento vem ao encontro das necessidades e desejos dos consumidores, complementando assim o leque de serviços disponíveis aos residentes de Palmarejo e ao público em geral.

O novo posto, com uma moderna infra-estrutura e com uma imagem que espelha modernidade, acrescenta valor à rede postos ENACOL e a todos os consumidores, pela conveniência e proximidade do serviço de abastecimento de combustíveis, gás, cafetaria e loja de conveniência.

Este é mais um exemplo do comprometimento da empresa em acompanhar o desenvolvimento e satisfazer as necessidades de mobilidade, resultado do crescimento dos principais centros urbanos.