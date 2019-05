BCN ainda mais perto das PME com o BCN Business

​O BCN – Banco Caboverdiano de Negócios inaugurou em Santa Maria, no Sal, o seu primeiro BCN Business. A inauguração aconteceu no passado dia 23 de Maio.

Trata-se de um novo conceito de agência bancária, destinada à classe empresarial e que reflecte a sua inovadora e diferenciada abordagem a este segmento. Pretende-se desta forma dar uma atenção especial à classe empresarial cabo-verdiana e, consequentemente, manter uma relação mais próxima com os clientes. Mais do que permitir a realização de operações bancárias, o BCN Business propõe o desenvolvimento da bancassurance, possibilitan do às empresas obterem um atendimento personalizado e acesso a um conjunto de soluções financeiras. Ao serviço das empresas estará disponível um gestor PME exclusivamente direccionado às Pequenas e Médias Empresas, de forma a melhor atender as suas necessidades financeiras.

O BCN Business de Santa Maria está localizado na Travessa Amílcar Cabral, ao lado da Pensão Nha Terra, e está aberto ao público, de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 15h30.

A cerimónia serviu também para o lançamento do Cartão do Empresário Cabo-verdiano, uma iniciativa levada a cabo em parceria com a Câmara de Comércio de Barlavento.

Com a abertura desta nova unidade, o BCN passou a contar com dois espaços em Santa Maria. O BCN Business, pensado para as empresas, e a actual agência, localizada na Rua 1 de Junho, esta para os clientes particulares.