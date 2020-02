Vivo Energy Cabo Verde investe 1.2 milhões de euros em novo posto de combustíveis

O investimento de mais de 1.2 milhões de euros da Vivo Energy Cabo Verde no novo posto de combustíveis é um sinal de confiança da empresa em Cabo Verde e nos cabo-verdianos. Declarações feitas esta terça-feira pelo vice-primeiro ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, durante a inauguração da Shell nas imediações do Aeroporto Internacional Nelson Mandela, Praia.

“Eu não podia deixar de agradecer em nome do Governo de Cabo Verde esta confiança em Cabo Verde. E estas duas marcas [Shell e Vivo Energy], são marcas que confiam em Cabo Verde, e que representam qualidade, serviço, segurança, inovação, criatividade... aquilo que de melhor existe em Cabo Verde”, discursou o vice-primeiro-ministro.

Olavo Correia mostrou ainda disponibilidade do governo para, juntamente com a Vivo Energy Cabo Verde, fazer do país banking ao nível da venda dos combustíveis e um país inovador em matéria dos novos negócios no sector.

Prosseguindo, o governante afirmou que o negócio dos combustíveis é hoje confrontado por um novo modelo de energias renováveis, mobilidade eléctrica e a utilização do digital.

Por isso, Olavo Correia diz esperar que a Shell e a Vivo Energy acompanhem o mundo no sentido de fazer no país uma transição energética e avançar para a mobilidade eléctrica, tornando-se num um país exemplar em matéria da utilização e do consumo no que tange às energias renováveis.

O novo porto de combustíveis da Shell, localizado no aeroporto internacional da Praia, foi construído totalmente de raiz e dispõe de vários serviços como Car Wash, venda de Combustíveis e Lubrificantes, loja de conveniência, Serviço de ATM, elevando assim o número de estações de serviço Shell nas ilhas para 27.

Ocupando uma área total de 2 mil metros quadrados, a nova estação da Shell possui um tanque com uma capacidade de 15 metros cúbicos de gasolina, além de dois tanques com capacidade de 20 metros cúbicos cada, de gasóleo.

A marca Shell está presente em Cabo Verde há 100 anos e foi adquirida em Dezembro de 2011, pela Vivo Energy Cabo Verde.