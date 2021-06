Comemoração do 100º aniversário da fundação do Partido Comunista da China

​O dia 1 de julho de 2021 marca o 100º aniversário da fundação do Partido Comunista da China, este assunto não é só grande referência para a China, mas também para o mundo. Quando o Partido Comunista Chinês foi fundado, a China era pobre e fraca e a vida das pessoas era miserável.

O Partido Comunista da China liderou o povo chinês, estabeleceu a República Popular da China, o que deu um grande impacto na transformação de conjuntura internacional no século XX. Entre os mais de 70 anos no poder pelo Partido Comunista da China desde 1949, a China manteve rápido crescimento económico por mais de 40 anos, e tirou mais de 800 milhões de chineses da pobreza, o que representa mais de 70% de todo o mundo na área de redução de pobreza. Nesse processo de desenvolvimento, o Partido Comunista da China é considerado inquestionavelmente o núcleo pela sua liderança na grande causa de rejuvenescimento da nação chinesa. Nestes cem anos, o Partido Comunista da China tem reunido dezenas de milhões de membros proeminentes da nação chinesa e fez contribuições históricas para a prosperidade do país. O povo chinês é afortunado por ter o Partido Comunista Chinês como núcleo de liderança e é igualmente orgulhoso por os seus excelente milhões de militantes.

O Partido Comunista da China liderou o povo chinês a fundar a república socialista da China e mudou profundamente a correlação política e económica internacional. Sob a liderança do PCCh, a China criou um milagre de rápido desenvolvimento económico e estabilidade social de longo prazo, e fez a contribuição para a redução de pobreza global e deu grande impulso para o desenvolvimento comum de todo o mundo. Com apenas 7% das terras aráveis do mundo, a China alimenta quase 20% da população mundial e se tornou um dos importantes países doadores do Programa Mundial de Alimentos.

Nos últimos 60 anos de apoio externo, a China forneceu quase 400 bilhões de RMB em ajuda a 166 países e organizações internacionais, despachou mais de 600.000 trabalhadores humanitários e anulou 7 vezes que isentou incondicionalmente as dívidas de empréstimos governamentais sem juros para países pobres altamente endividados e os países menos desenvolvidos, e forneceu assistência médica a 69 países.

A China também é o segundo maior contribuinte para o orçamento regular e o orçamento de manutenção da paz da ONU. A proposta do Presidente Xi Jinping de formar uma comunidade de destino comum da humanidade é uma importante contribuição teórica do PCCh para o mundo. Ela enfatizou que todos os países têm o direito de escolher, por si próprio, seus sistemas políticos e caminho de desenvolvimento, a China valoriza o conceito de civilização com base de igualdade, aprendizagem mútua, diálogo e inclusão, e defende novo tipo de relações internacionais baseado no respeito mútuo, equidade, justiça e cooperação e ganha os recíprocos.

O que mais salienta nestes cem anos não é só prosperidade conseguida, mas sim a escolha de um caminho correto para de desenvolvimento condizente com as condições nacionais, para a China, é o caminho do socialismo com características chinesas, fornecendo uma alternativa para países em desenvolvimento na busca de caminhos para progresso.

O Partido Comunista da China está estreitamente ligado com o mundo. A diplomacia da China está sendo liderado pelo Partido Comunista da China. A China persiste na política diplomática de paz, de independência e autodeterminação, baseada na salvaguarda da soberania nacional, segurança, interesses de desenvolvimento, equidade e justiça internacionais.

Sob a orientação do Pensamento de Xi Jinping sobre Diplomacia, a China está comprometida em promover um novo tipo de relações internacionais e uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade.

A China valoriza sua amizade com a África. Ambos se apoiam há muito tempo, formando uma comunidade de destino e de interesses comum. A China e a África desenvolvem ativamente a cooperação em vários campos, no âmbito do Fórum de Cooperação China-África e na iniciativa "Cinturão e Rota". A cooperação China-África tornou-se um modelo para a cooperação Sul-Sul, o que tem promovido efetivamente a cooperação entre a comunidade internacional e a África.

O Partido Comunista da China estabeleceu intercâmbios amigáveis e relações de cooperação com centenas de partidos políticos em todo o mundo. Os contatos partidários se tornaram uma parte importante das relações externas da China.

Os principais partidos políticos em Cabo Verde, como o Movimento para a Democracia, o Partido Áfricano da Indepedência de Cabo Verde e a União Cabo-verdiana Independente e Democrática, têm mantido relações de amizade e cooperação com o Partido Comunista da China. Os partidos políticos em Cabo Verde têm um alto grau de consenso político em manter a amizade com a China! A amizade entre a China e Cabo Verde é baseada não só nos interesses nacionais e na amizade entre os povos, mas também nas relações amistosas e na confiança política mútua entre os partidos políticos dos dois países.

Nos últimos dias, o Partido Comunista da China recebeu as cartas de felicitações do Primeiro-Ministro de Cabo Verde, e o Presidente do MpD, Ulisses Correia e Silva, da Secretária-Geral do MpD, Filomena Delgado, do Presidente Interino do PAICV, Rui Semedo, do Secretário-Geral do PAICV, Julião Varela, e dos outros dirigentes dos partidos políticos cabo-verdianos.

O Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva indica na carte de parabéns ao Secretário-Geral Xi Jinping do Comitê Central do Partido Comunista da China: o Partido Comunista da China é referência obrigatória do vosso país nos últimos cem anos, com contributo decisivo para a fundação da República Popular da China, em 1949 e, igualmente, na definição e implementação de políticas e reformas económicas e sociais, que fazem, hoje, da China, uma potência de primeira linha no concerto das nações e um exemplo para países e economias emergentes. A nossa Cooperação tem sido de excelência e existem todas as condições políticas e sociológicas para aprofundarmos o quadro de cooperação e amizade entre os nossos partidos, Estados e povos respetivos. O Movimento para a Democracia manifesta a sua firme vontade em reforçar as relações partidárias com o Partido Comunista da China, e através da liderança do Governo da República de Cabo Verde, aprofundar as relações de Cooperação e de amizade com o Governo da República Popular da China, partilhando e concertando posicionamentos nos espaços internacionais, tendentes a um mundo cada vez mais equilibrado e promotor da paz, do diálogo e da solidariedade entre as nações.

O dirigente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde apontou na mensagem de felicitações ao Partido Comunista da China: Receba a nossa mensagem de um profundo reconhecimento da nossa amizade e fraternidade em nome da longa e indiscutível solidariedade que sempre nos uniram. A Repúbilica Popular da China, sob a inteligente e patriótica dedicação do Partido Comunista da China e seu distinto Líder, Camarada Xi Jinping, tem sabido vencer os grandes desafios e construído bases sólidas para o futuro, inclusive para a segurança mundial, em cujo xadrez desempenha um papel decisivo para os tão necessários equilíbrios para a construção das bases para uma paz duradoira.

No momento em que o povo chinês e os partidos e povos amigos de todo o mundo celebram o 100º aniversário do Partido Comunista da China, acreditamos firmemente que, sob a liderança do Partido Comunista da China, o povo chinês terá sucesso em seus esforços de construir uma China próspera e bela. “Construir uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade” que o PCCh e o Governo Chinês estão empenhados em construir certamente se tornará o ideal comum das pessoas de todos os países do mundo! A amizade e cooperação entre a China e África, entre a China e Cabo Verde certamente darão os devidos contributos para a construção de um mundo melhor!