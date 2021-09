No passado sábado, dia 4 de Setembro a gigante empresa chinesa de telecomunicações a Huawei, fez no largo do Auditório Nacional o lançamento oficial do Programa “Huawei ICT Competition Cabo Verde 2021”.

Sob o lema “Conexão, Glória, Futuro” a Huawei em parceria com o Governo de Cabo Verde e a Cabo Verde Digital, convidam a todos os estudantes das universidades públicas e privadas da área das TICs, fazerem parte desta plataforma. A “Huawei ICT Competition Cabo Verde 2021” É uma plataforma online e aberta, que tem por objectivo a formação e capacitação de talentos através de concurso.

O concurso já provou sucesso em mais de 82 países em todo o mundo com participações de mais de 150.000 estudantes provenientes de cerca de 2.000 universidades.

Este ano irá se realizar a 1ª edição do concurso em Cabo Verde, que dará aos estudantes universitários a oportunidade de expandirem os seus conhecimentos e experiência na área das TICs e de ganharem vários prêmios, nomeadamente bolsas de estudos, Computadores, Telemoveis, Smart Watch e ainda terem a chance de serem os grandes vencedores do primeiro concurso da TIC em Cabo Verde e representarem Cabo Verde no concurso a nível Regional.

O evento, que contou com a participação do Secretário de Estado para a Economia Digital, Dr Pedro Lopes e do Lançamento da primeira edição da Huawei ICT Competition em Cabo Verde conselheiro da Embaixada da China em Cabo Verde, Dr. Shileike. Eles que foram testemunhos da assinatura do memorandum de adesão de 5 universidades Nacionais á Plataforma Academia digital da Huawei.

As inscrições já se encontram abertas, e os estudantes já podem se inscrever e aceder a milhões de conteúdos disponíveis na plataforma.

Em resposta sobre a visão desta competição em Cabo Verde, o representante da Huawei em cabo verde, responde: “Hoje em dia, o campo das TIC está se desenvolvendo cada vez mais em Cabo Verde.

A formação de talentos nesta área irá certamente contribuir fortemente para que os nossos estudantes sejam mais capacitados e melhor preparados para o mercado de trabalho, contribuindo também fortemente para a evolução da nossa sociedade e do país em si. Neste sentido, a Huawei, em parceria com o governo de Cabo Verde, instituições educacionais e a Cabo Verde Digital, vem através da plataforma Huawei ICT competition Cabo Verde 2021, fornecer treinamentos em habilidades de TICs e estabelecer um ecossistema de talentos TICs aberto, saudável e sustentável em Cabo Verde. Esperamos que todos os estudantes universitários participantes dêem o seu melhor.

A minha mensagem a todos os alunos é: todos vocês são vencedores e a vossa dedicação, trabalho árduo e motivação irão provar isso. Então, corra já e faça o seu registo.

Obrigado!

No fecho da agenda de lançamento oficial do programa “Huawei ICT Competition Cabo Verde 2021”, a Sua Excelência Secretário de Estado para a Economia Digital, Dr. Pedro Lopes, começou por enaltecer a parceria entre o Governo de Cabo Verde e a Huawei, e no âmbito desta grande parceria que a Huawei traz a Cabo Verde a primeira edição do programa “Huawei ICT Competition Cabo Verde 2021”.

O Secretário de Estado para a Economia Digital ainda aproveitou para colocar a Cabo Verde Digital à inteira disposição para a partilha de informações acerca da competição, incentivando os jovens a participarem, dando o seu melhor e obter bons resultados para que possam ir para a final Regional e quiçá a final Global.

O discurso de enceramento do lançamento da Huawei ICT Competition nas palavras do Secretário de Estado da Economia Digital: “Trouxemos aqui a nossa parceria com a Huawei, uma multinacional, uma empresa que trabalha no mundo inteiro, e que traz para Cabo Verde o programa ICT Competition, que é um programa que tem o alcance global, nós queremos que os nossos jovens possam participar e ir longe nesta competição, que possam inscreverse, também na página da Huawei ICT Competition Cabo Verde, através da Cabo Verde Digital. Vamos disponibilizar todas as informações para que as os jovens universitários possam se candidatar e que possam ir a final regional, ter bons resultados e, mais tarde na final a nível global.”