Adeus, Cabo Verde

Os meus sete anos de mandato como Embaixador da China em Cabo Verde estão chegando ao fim pelo que estou prestes a regressar ao meu país. Tendo em conta as restrições impostas pela pandemia da Covid-19, e não podendo me despedir pessoalmente de todos os amigos cabo-verdianos e compatriotas chineses residentes aqui em Cabo Verde, aproveito este ensejo para expressar as minhas saudações de despedida.

Nos últimos sete anos, tive o privilégio de poder estar engajado em todo o processo de consolidação da amizade bem como a diversificação e aprofundamento da cooperação mutuamente benéfica entre a China e Cabo Verde. Os laços de amizade que unem as duas nações começaram com a luta do povo cabo-verdiano contra a dominação colonial. Não obstante Cabo Verde ser o país africano geograficamente mais distante da China e as condições nacionais dos dois países serem bem diferentes, os corações dos seus povos mantêm-se ligados. Em 2021, os dois países celebraram o 45º aniversário do estabelecimento das suas relações diplomáticas, parafraseando o presidente chinês Xi Jinping “as relações China-Cabo Verde, caracterizam-se como um modelo de coexistência amigável de solidariedade e cooperação, tornando-se numa referência de relacionamento entre países grandes e pequenos”. Durante o meu mandato, notei haverem inúmeros cabo-verdianos cientes do apoio e assistência que a China tem prestado ao longo dos anos a favor do desenvolvimento socio-económico de Cabo Verde, desde o Palácio da Assembleia Nacional, o Palácio Presidencial, o Palácio do Governo, ao Estádio Nacional, hospitais, bibliotecas e o Novo Campus da Universidade de Cabo Verde, projecto recentemente inaugurado e em funcionamento. Sem mencionar os obstetras e ginecologistas da equipa médica chinesa, que têm vindo a trabalhar em Cabo Verde há mais de 38 anos, ajudando mães cabo-verdianas a darem à luz, permitindo imensos recém-nascidos virem o mundo. Centenas de estudantes cabo-verdianos regressaram ao País após concluírem os seus estudos na China dedicando-se assim à construção da nação. Vale a pena também mencionar o primeiro Instituto Confúcio instalado na Universidade de Cabo Verde, a incorporação do ensino do mandarim no sistema nacional de educação cabo-verdiano e a abertura do curso de licenciatura em língua chinesa na Uni-CV, recrutando desta feita recém-graduados. Além disso, é de se destacar as trocas frequentes entre os líderes dos dois países. Nos últimos anos, e altura em que se assinala o Dia da Independência de Cabo Verde, o Presidente Chinês Xi Jinping tem vindo a remeter mensagens de felicitações ao seu homólogo cabo-verdiano na qual foram entregues pessoalmente ao Presidente da República do País. O mesmo também se constatou a quando do aniversário do presidente cabo-verdiano nos anos anteriores. Recentemente, o Presidente Xi escreveu uma carta ao Presidente José Maria Neves por ocasião do seu aniversário, afirmando na missiva que “A China e Cabo Verde são bons amigos. Nos últimos anos, as relações bilaterais têm registado uma tendência positiva e a cooperação com avanços robustos em diversas áreas, no combate à pandemia de Covid-19, a amizade dos dois países vem sendo aprofundada com apoios e assistência mútua entre os povos da China e Cabo Verde. E reitero a importância que tenho sempre atribuído ao relacionamento sino-cabo-verdiano, desejando engajar, jundo à Vossa Excelência, para impulsionar novas conquistas nas relações de amizade e cooperação entre a China e Cabo Verde, a fim de beneficiar os povos dos dois países”.

No âmbito multilateral, os dois países têm vindo a tecer uma concertação cada vez mais reforçada recebendo a China por parte de Cabo Verde valioso apoio em questões internacionais que envolvem os interesses centrais da China. Cito como exemplo a 49ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU que ocorreram em Genebra há pouco tempo, Cabo Verde voltou a fazer eco da posição chinesa num discurso público, no qual sublinhou que todas as partes devem promover e proteger os direitos humanos por via do diálogo construtivo e cooperação defendendo a não interferência nos assuntos internos de outros países.

No decurso destes sete anos, não só tive o privilégio de testemunhar os contactos de alto nível entre os líderes da China e de Cabo Verde, mas também tive contactos e intercâmbios com pessoas nas zonas rurais do arquipélago podendo assim nutrir uma amizade profunda com estas. E afirmo que a estabilidade política deste País, a resiliente e tenacidade do seu povo, a abertura e inclusão da sua sociedade e a coerência da sua política e diplomacia, incutiram em mim uma marca indelével.

A amizade China-Cabo Verde anda em linhas paralelas à amizade China-África. Cabo Verde não só participa activamente na construção do Fórum de Cooperação China-África (FOCAC) como também apoia firmemente a iniciativa chinesa—“Cinturão e Rota”. Nos últimos anos, à medida em que a construção da parceria estratégica China-África e a comunidade com um futuro compartilhado entre a China e a África obtêm avanços, a cooperação China-Cabo Verde vem abrindo novas expectativas em áreas afins. E para finalizar, expresso o meu sincero agradecimento ao governo cabo-verdiano, amigos de todas as esferas da sociedade cabo-verdiana, assim como a comunidade chinesa e empresas chinesas em Cabo Verde, pelo vosso apoio e ajudas extendidas a mim nos sete anos que se passaram. E nesta ocasião da minha despedida, auguro os votos de imenso sucesso e felicidades a todos os amigos bem como as suas respectivas famílias, desejando que a amizade entre a China e Cabo Verde continue com progresso e prosperidade.

Embaixador da China

Du Xiaocong

Praia, 14 de Abril de 2022