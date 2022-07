Focar em Desenvolvimento e Cooperação, Inaugurar uma Nova Era de Desenvolvimento Global

Em 24 de junho de 2022, o presidente Xi Jinping presidiu em Pequim, por forma de videoconferência, o Diálogo de Alto Nível sobre o Desenvolvimento Global, onde ele proferiu um importante discurso intitulado "Promover a Parceria de Alta Qualidade, Inaugurar uma Nova Era de Desenvolvimento Global".

Líderes de 18 importantes mercados emergentes e países em desenvolvimento, incluindo os BRICS, realizaram uma troca de pontos de vista aprofundada sobre o tema "Promover uma Parceria de Desenvolvimento Global de Nova Era e ImplementanrJuntos a Agenda 2030das Nações Unidaspara o Desenvolvimento Sustentável”, chegando a importantes consensos sobre desenvolvimento e cooperação. A realização bem-sucedida doDiálogo de Alto Nível sobre o Desenvolvimento Global forneceu orientação fundamental para a implementação da Iniciativa de Desenvolvimento Global, sendo também de grande importância para impulsionar a comunidade internacional a lidar conjuntamente com as questões de desenvolvimento global.

Atualmente, as mudanças centenárias no mundo e a pandemia do século estão entrelaçadas, a economia mundiallutando para se recuperar, o desenvolvimento global sofrendo sérios retrocessos e a implementação da Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável enfrentando dificuldades. Sendo o maior país em desenvolvimento, a China sempre se comprometea promover desenvolvimento e cooperação do mundo. A fim de promover a comunidade internacional a se concentrar de novo em questões de desenvolvimento e resolver problemas do mesmo, o presidente Xi Jinping propôs, pela primeira vez, a Iniciativa de Desenvolvimento Global na Assembleia Geral das Nações Unidas em 2021, a qual recebeu calorosasrespostase firme apoio de mais de 100 países e organizações internacionais. No Diálogo de Alto Nível sobre o Desenvolvimento Global, o presidente Xi Jinping apresentou propostas importantes para mobilizar recursos de desenvolvimento global, acelerar a implementação da Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável e promover o desenvolvimento comum global, fornecendo soluções chinesas e contribuindo com a sabedoria chinesa.

O presidente Xi Jinping apresentou quatro propostas importantes para formar em conjunto um paradigma de desenvolvimento caracterizado por benefícios para todos, equilíbrio, coordenação e inclusão,cooperação de ganhos compartilhados e prosperidade comum. A primeira é construir em conjunto um consenso internacionalsobre a promoção do desenvolvimento, colocar o desenvolvimento no centro da agenda internacional e implementar a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável; a segunda é criar em conjunto um ambiente internacional favorável ao desenvolvimento, construir uma economia global aberta e formar um sistema de governança global e um ambiente institucional mais justos e equitativos; a terceira é cultivar em conjunto novos motores para o desenvolvimento global, promoverinovação científica, tecnológica e institucional e realizaro desenvolvimento global mais forte, mais verde e saudável; a quarta é construir em conjunto uma parceria de desenvolvimento global. O Norte e o Sul devem avançar na mesma direção para formar uma parceria de desenvolvimento global que seja unida, equitativa, equilibrada e inclusiva, de modo que nenhum país ou indivíduo seja deixado para trás.

A China não é apenas uma defensora ativa da promoção da cooperação de desenvolvimento global, mas também um ator firme. No Diálogo de Alto Nível sobre o Desenvolvimento Global, o presidente Xi Jinping anunciou uma série de medidas importantes para a Chinaimplementar a Iniciativa de Desenvolvimento Global, incluindo o estabelecimento do "Fundo para o Desenvolvimento Global e Cooperação Sul-Sul", aumento do investimento ao Fundo para Paz e Desenvolvimento China-ONU, o estabelecimento de umcentro de promoção do desenvolvimento global, o lançamentodo "Relatório de Desenvolvimento Global", e o estabelecimento de uma rede global de conhecimento de desenvolvimento, etc.Divulgaram também uma lista de resultados de 32 iniciativas, que abrange 8 áreas-chave como redução da pobreza, segurança alimentar, anti-epidemia e vacinas, financiamento para o desenvolvimento, mudanças climáticas e desenvolvimento verde, industrialização, economia digital e conectividadena era digital, incluindo o estabelecimento da Parceria Global para Redução da Pobreza e Desenvolvimento, o lançamento da "Ação Especial para Promover a Produção de Alimentos", o estabelecimento de uma aliança internacional para inovação de vacinas e cooperação em pesquisa e desenvolvimento, a promoção do estabelecimento de uma parceria global de energia limpa e o estabelecimento de uma rede global para o manejo florestal sustentável, realizar um fórum internacional para o desenvolvimento global e oferecer 100.000 oportunidades de seminários e workshops para países em desenvolvimento, etc. Essas medidas pragmáticas, que constituem uma contribuição da China, injetarão um forte impulso para acelerar a implementação da Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável.

Tanto a China como Cabo Verde são países em desenvolvimento e ambos estão comprometidos com o desenvolvimento económico e social nacional, melhorando os padrões de vida dos povos e promovendocooperaçãopara o desenvolvimento global. Desde o estabelecimento das relações diplomáticas há 46 anos, sob a liderança dos líderes dos dois países, sempre aderimos aos princípios de igualdade, respeito mútuo e cooperação de ganhos compartilhados. Com os esforços conjuntos, a confiança mútua tem sido continuamente reforçada, a amizade tradicionalcontinuamente aprofundada. Foram alcançadosresultados frutíferos por intercâmbio amigável e cooperação pragmática em diversasáreas, beneficiando os dois países e povos. O lado chinês está disposto a continuar a levar adiante a amizade tradicional, aprofundar a cooperação pragmática e promover novosavanços das relações bilaterais com o lado cabo-verdiano. A China defenderá o verdadeiro multilateralismo, aderirá ao espírito de parceria aberto e inclusivo, compartilhará ativamente experiências e oportunidades de desenvolvimento, e trabalhará, junto com a comunidade internacional, para implementar os resultados do Diálogo de Alto Nível sobre o Desenvolvimento Globale acelerar a promoção da Agenda das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável 2030,para que juntos construamos uma comunidade global de desenvolvimento e inauguremos uma nova era de prosperidade e desenvolvimento.