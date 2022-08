Vice Primeiro Ministro e Ministro do Turismo visitam White Hotel

A abertura está prevista para finais de outubro de 2022.

No dia 12 Agosto o Vice Primeiro-ministro Olavo Correia e o Ministro do Turismo e Transportes Carlos Santos, visitaram as obras do White Hotel em Sal-Rei, um boutique Hotel com 69 suites, 2 bares, restaurante, piscina e ginásio, cujos trabalhos estão a ser ultimados.

A estrutura do hotel foi projetada e construída com respeito pelas normas ambientais, com recurso a materiais reciclados para construção do rés-do- chão e da piscina, as águas são tratadas e reaproveitadas para as cisternas dos vasos sanitários. Toda a iluminação é feita com lâmpadas LEDs de última geração com baixíssimo consumo.

O hotel pretende ser uma publicidade de Cabo Verde, da sua história e da sua cultura, por isso será personalizado por um dos principais artistas cabo-verdianos.

Os Ministros louvaram a iniciativa de investimento, sublinhando o facto de que o hotel será gerido por uma importante cadeia hoteleira, que já está presente em Cabo Verde há muitos anos e com a qual nasceu uma profunda parceria e que, apesar da pandemia, acreditou no projeto.

A entrega das chaves ao grupo gestor deverá acontecer no final do mês de Agosto. Os hotéis costumam ser frequentados por uma clientela alternativa à dos grandes resorts, geralmente com alto poder de compra, em busca de lugares elegantes e exclusivos, que adoram visitar livremente os lugares de férias e conhecer a história, a cultura e a gastronomia local.

A diferenciação desse nicho de mercado pode dar um importante contributo para a economia de Sal Rei e da Boa Vista.