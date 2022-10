Semana do Investidor

​Caro Investidor, Nesta semana dedicada, a nível mundial, à tomada de consciência da importância da educação financeira e da proteção dos investidores, a Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários – AGMVM entendeu homenageá-lo.

Sem os seus recursos, visão e ambição o mercado de capitais de Cabo Verde não existiria. Sem a sua participação nas emissões e transações dos títulos do Tesouro, das obrigações empresariais e municipais e das ações, muitas medidas de política ficariam por implementar, bastantes negócios seriam protelados ou postos de parte, o crescimento de importantes entidades do tecido empresarial nacional seria limitado e um número considerável de postos de trabalho ficariam por criar.

Bem-haja os seus investimentos!

O retorno individual e social dos seus investimentos, como sabe, é maximizável, com o fortalecimento do seu conhecimento do negócio no qual pretende participar e das circunstâncias que o envolve, bem como com uma análise cuidada dos seus riscos.

Com efeito, a educação financeira e a proteção dos investidores, parte das responsabilidades da AGMVM, são condições necessárias para a viabilização das transações que ocorrem no mercado de capitais, bem como para promover a adequada intermediação e inclusão financeiras no país.

Nesta conjuntura macroeconómica e financeira desafiante, em que o ritmo de recuperação da atividade económica da crise sanitária da Covid-19 tem sido retraído pelo aumento da inflação (sobretudo importada), de crescimento de incertezas face a resposta das autoridades de política, e de natural aumento da aversão ao risco, a AGMVM encoraja as condutas que o tornam mais resiliente, nomeadamente:

- uso de taxas de retorno reais na avaliação dos investimentos; - recurso a estratégias de orçamentação que permitem reduzir o impacto da inflação e evitar o aumento excessivo dos juros creditícios; e

- diversificar os investimentos. Lembre-se, independentemente da conjuntura, todos os investimentos comportam riscos. Estes podem ser mitigados com o conhecimento adequado do empreendimento no qual pretende investir e boa avaliação dos riscos e retornos. É sempre boa ideia constituir um fundo emergencial para ser usado em ciclos económico-financeiros menos favoráveis e ambicionar retornos ajustados ao negócio e não exagerados. Bons investimentos!

A comemoração da Semana Global do Investidor é uma iniciativa do International Organization os Securitities Commissions - IOSCO e suas associadas que já vai na sua sexta edição. Este ano, as iniciativas enquadradas no World Investor Week, decorrem de 3 a 7 de outubro, tendo por temas resiliência do investidor e finanças sustentáveis.

A IOSCO lidera o fórum político internacional dos Reguladores e Supervisores dos Mercados de Capitais. Os membros da IOSCO, entre os quais a AGMVM, regulam cerca de 95% dos mercados de capitais do mundo, em 130 jurisdições.

Sobre a AGMVM

A Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários é a instituição pública responsável pela regulação, supervisão e promoção do desenvolvimento do mercado de valores mobiliários de Cabo Verde. Funciona na dependência do Governador do Banco de Cabo Verde, dispondo, entretanto, de independência administrativa.