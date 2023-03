PR felicita Papa Francico pelos 10 anos de Pontificado

O Presidente da República felicitou hoje o Papa Francisco pelo 10º aniversário do Pontificado e expressou gratidão, em nome do povo cabo-verdiano, pela forma como tem desempenhado as suas funções.

Num comunicado da Presidência da República, lê-se que José Maria Neves expressou gratidão em nome pessoal e em nome do povo cabo-verdiano, “pela forma como tem desempenhado as suas nobres e altas funções, assente nos valores da preservação e proclamação da concórdia, dos valores morais e cívicos da humanidade, da dignidade e honra da pessoa humana em todas as circunstâncias, destacando-se os incansáveis apelos e esforços a favor da paz, segurança e estabilidade globais. José Maria Neves salienta ainda que a “vontade e desejo” do reforço dos laços históricos, de amizade e cooperação que unem Cabo Verde e a Santa Sé. “Nesta feliz oportunidade, refiro-me à auspiciosa abertura, pela Igreja Católica, em Janeiro último, do decénio das celebrações dos 500 anos da criação da Diocese de Santiago de Cabo Verde e dos 30 da Diocese de Mindelo, na esperança de que possa visitar o meu país nesse período.”, realça o Presidente Neves. Era 13 de Março de 2013 quando Papa Francisco foi eleito o primeiro papa latino-americano da história e também o primeiro jesuíta. O argentino trouxe novidades à instituição milenar da Santa Sé, optando por viver em um apartamento sóbrio, rejeitando o Palácio Apostólico. Francisco decidiu abolir o segredo pontifício nos casos de violência sexual e de abuso de menores cometidos por religiosos, num decreto publicado em Dezembro de 2019 pelo Vaticano. A decisão foi acompanhada por outro decreto, que altera a norma relativa ao crime de pornografia infantil, inserido na categoria de "delicta graviora", os crimes mais graves, no direito canônico, a posse e difusão de imagens pornográficas.

